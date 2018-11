Sebastian Aholle työstetään kymmenien miljoonien arvoista NHL-sopimusta – Aho jäi tasoihin Gretzkyn ennätyksen kanssa

Carolina Hurricanesin ykköspelaaja Sebastian Aho on ollut viime viikkoina kaikkien huulilla. Oululainen kiekkotaituri laittoi hihat heilumaan heti kauden alussa tehtailemalla Hurricanesin seurahistorian pisteputkiennätyksen.

Tiistaina Bostonissa Aho sivusi jo Wayne Gretzkyn NHL-ennätystä: ainoastaan jo 1990-luvun alussa uransa päättänyt lähes tuhannen NHL-pelin Ken Linseman ja Gretzky ovat aloittaneet kauden aikanaan yhtä pitkällä syöttöpisteputkella kuin Aho nyt.

– Mieluummin olisin ottanut voiton pelistä, Aho kuittasi seuraennätyksen News & Observer -lehdelle Bostonin tiistain tappiopelin jälkeen.

Aholla oli viime yönä mahdollisuus rikkoa ennätys, mutta hyökkääjä jäi ilman syöttöpisteitä. Carolina Hurricanes kohtasi viime yönä Arizona Coytoesin. Ottelu päättyi jatkoajalla arizonalaisten 4–3 voittoon.

Aho omistajan ykkösprioriteetti

Hyvien otteiden lisäksi Aho on ollut esillä myös käynnissä olevien sopimusneuvotteluiden takia. Oululaisen tulokassopimus päättyy tähän kauteen ja jatkosopimusta sorvataan jo kulisseissa. Hurricanes joutuu lyömään tiskiin isot rahat pitääkseen kultakimpaleensa Pohjois-Carolinassa tulevinakin vuosina.

Ahon uusi sopimus on joukkueen tuoreen omistajan Tom Dundonin työlistalla ykkösprioriteetti. Ahon edustajana neuvotteluja hoitaa monen muunkin NHL-tähden sopimusasiat kuntoon laittanut Gerry Johansson. Kanadalainen on sorvannut kymmenille tällä hetkellä edustamilleen pelaajille yhteensä yli puolen miljardin edestä pelaajasopimuksia.

Seuran puolelta neuvotteluja hoitaa pääasiassa Hurricanesin GM Don Waddell.

– Keskustelut ovat olleet positiivisia ja molemmilla on sama päämäärä. Haluamme tehdä pitkän sopimuksen, Waddell kertoi News & Observerille.

Luonnollisesti suurin kysymys koskee rahaa, jota Ahon leiri haluaa tietysti mahdollisimman paljon.

– Emme ole sen suhteen kovin kaukana toisistamme, Waddell paljasti.

Lienee melko selvää, että uuden sopimuksen myötä Ahosta tulee Hurricanesin parhaiten palkattu pelaaja. Tällä hetkellä suurimmasta tilipussista nauttii keskushyökkääjä Jordan Staal kuuden miljoonan vuosipalkallaan.

Oululaisen palkka noussee tulevan sopimuksen myötä myös suomalaisten NHL-pelaajien tulovertailussa aivan kärkipäähän Pekka Rinteen ja kumppaneiden tasolle.

Moniulotteiset neuvottelukuviot

Sopimusneuvotteluissa vertailukohtaa haetaan usein vastikään tehdyistä vastaavista pelaajasopimuksista. NHL:ssä palkat ovat julkisia toisin kuin kotimaisessa Liigassa. Pohjois-Amerikassa on käytössä palkkakatto, joka määrittää maksimisumman joukkueen pelaajilleen kauden aikana maksamille palkoille.

Palkkakaton takia mikään menestyvä organisaatio ei pysty pitämään kaikkia kärkipelaajiaan ikuisesti, eikä menestystä pysty rakentamaan pelkästään rahalla. Pitää osata myös poimia kesän varaustilaisuuksista Ahon kaltaisia pelaajia.

Hurricanesin tilanne palkkakaton suhteen on yksi NHL:n parhaista. Suurimmissa ongelmissa on Toronto, jonka pitää tehdä monta kallista sopimusta lähitulevaisuudessa. Kanadalaisjoukkue on ajautunut pattitilanteeseen neuvotteluissa ruotsalaisen William Nylanderin jatkosopimuksesta. Toronton ja Nylanderin sopimusväännöllä voi olla vaikutuksia myös Ahon neuvotteluihin.

Nylanderin standardin mukainen tulokassopimus umpeutui viime kesänä, mutta Toronto haluaa luonnollisesti pitää tärkeän pelaajansa. Nylander on Kärpissäkin vuosituhannen alussa piipahtaneen Michael Nylanderin poika.

Neuvottelut ovat kuitenkin umpikujassa, eikä Nylander ole osallistunut lainkaan kanadalaisjoukkueen toimintaan tällä kaudella. Ruotsalaisen tuleva sopimus on kuitenkin Ahonkin kannalta tärkeä, sillä se luo osaltaan suuntaviivoja myös oululaisen tulevalle sopimukselle. Molemmat pelaajat tehtailivat viime kaudella samansuuntaiset tehopisteet, mutta Nylander ei ole Maple Leafsin tärkein pelaaja kuten Aho on Carolinassa.



Lopulta voi käydä jopa niin, ettei Toronto pääse ollenkaan sopimukseen ruotsalaisen kanssa. Silloin Hurricanes saattaa olla yksi Nylanderin palveluksista kiinnostuneista joukkueista. Ahon neuvotteluasemat paranevat entisestään, jos Nylander saa kuitenkin lopulta Torontolta pyytämänsä summan.

Kuvio on kaikkinensa monimutkainen ja aikaa vievä. Ahon tuleva sopimus tullee olemaan monivuotinen ja kymmenien miljoonien arvoinen, joten ei voi edes olettaa asioiden ratkeavan hetkessä. Jatkosopimus syntynee kuitenkin varmasti vielä tämän kauden aikana.

– En ajattele neuvotteluja ollenkaan. Olen onnistunut siinä mielestäni melko hyvin tähän mennessä ja yritän jatkaa samalla linjalla, Aho sanoi amerikkalaislehdelle.