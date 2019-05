Sebastian Aho johdattaa Carolinan yöllä konferenssifinaaleihin – Entinen Hurricanes-puolustaja Joni Pitkänen povaa seuralle valoisaa tulevaisuutta: ”Tämä kevät on vasta lähtölaukaus”

Bunch of jerks – junttilauma. Näin tylysti NHL:n Juhani Tamminen, kanadalainen jääkiekkopersoona Don Cherry, kuvaili perjantain vastaisena yönä itäisen konferenssin finaalit aloittavaa Carolina Hurricanesia aiemmin tällä kaudella.

Veteraanikommentaattorille oli tuolloin liikaa Hurricanesin pelin jälkeen suorittamat rituaalit, jotka nousivat tällä kaudella NHL:ssä pienimuotoiseksi ilmiöksi.

NHL:ssä ennennäkemättömät pelin jälkeiset kuviot ovat kuitenkin vain pieni kuriositeetti Pohjois-Carolinan joukkueen tämän kauden vahvassa identiteetissä. Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen pudotuspeleissä pelaavalla Hurricanesilla ei ole ehkä NHL:n säkenöivin miehistö, mutta yhtenäisin joukkue Carolina vaikuttaa tällä hetkellä olevan.

Se voi kantaa pudotuspelimaailmassa mihin vain.

Hiljalleen juurtunut kiekkokulttuuri

Pohjois-Carolinan osavaltion pääkaupunki Raleigh ei ole mikään perinteinen kiekkokaupunki. Hartford Whalers muutti vasta syksyllä 1997 Pohjois-Carolinaan ja samalla nimi vaihtui Carolina Hurricanesiksi.

Yliopistokoripallolla ja -jalkapallolla oli kaupungissa vahvin jalansija siihen saakka. Alkuvuosina seuran kotiluolassa PNC-areenalla ei ollut tavatonta, että ottelussa suurimmat aplodit keräsi jäätävän kova kolme metriä maalin ohi mennyt, mutta plekseihin kutkuttavan kovaa paukkunut lämäri.

Jääkiekko oli vieras laji eteläosavaltioihin luettavassa Pohjois-Carolinassa.

– Olihan se erilaista perinteisiin jääkiekkopitäjiin verrattuna. Kyllä he peliin eläytyivät ja ääntä pitivät, mutta Edmontonissa ja muissa perinteisimmissä kaupungeissa seurattiin peliä vähän tarkemmin, Philadelphia Flyersin ja Edmonton Oilersin kautta Hurricanesiin kaudeksi 2008-2009 siirtynyt Joni Pitkänen muistelee.

Kärppäkasvatti Pitkänen vietti Pohjois-Carolinan pääkaupungissa kuusi vuotta. Tosin viimeisellä kaudellaan puolustaja ei pystynyt pelaamaan peliäkään pahan loukkaantumisen takia, joka lopulta päätti Pitkäsen uran ennen aikojaan.

Keväällä 2006 Hurricanes voitti hieman yllättäen Stanley Cupin. Pitkäsen ensimmäisellä kaudella joukkue ylsi konferenssifinaaleihin aivan kuten tänäkin keväänä.

– Menimme viimeisimpinä joukkueina pudotuspeleihin, eikä meille annettu silloinkaan etukäteen mitään mahdollisuuksia. Voitimme ensin New Jersey Devilsin, jonka jälkeen vastaan tuli Boston Bruins, jolle olimme hävinneet kaikki runkosarjapelit. Seitsemännen pelin Bostonissa voitimme jatkoajalla, Pitkänen kertaa.

Tuosta joukkueesta tämän kauden hurrikaaniryhmässä ovat mukana niin Justin Williams kuin Rod Brind’Amourkin. Williams operoi Carolinan kapteenina, Brind’Amour on joukkueen ylistetty päävalmentaja.

– Rodista aisti jo silloin, että hänestä tulee joskus valmentaja. Työssään häntä auttaa nyt se, että hän on ollut itse pelaajana samanlaisissa tilanteissa. Hän osaa samaistua pelaajiin ja tietää, mitä he ajattelevat. Sitä kautta hän osaa sanoa juuri oikeat sanat ja motivoida pelaajat oikealla tavalla.

– Luulen, että pelaajien kunnioitus Rodia kohtaan on niin suurta kuin olla ja voi. Hän oli erittäin fiksu jo pelaajana ja tietää tämän jääkiekkopelin kyllä hyvin, Pitkänen kehuu entistä joukkuekaveriaan.

Ahosta seuraava kapteeni?

Tällä kaudella Sebastian Ahon tähdittämä joukkue on raivannut pudotuspeleissä tieltään jo viime kevään Stanley Cup -voittaja Washington Capitalsin sekä puhtaalla 4-0 ottelusarjavoitolla New York Islandersin.

– Edelliskauden mestarin pudottaminen oli kova statement. Joukkueessa on hyviä pelaajia ja he saivat joulun jälkeen hurmoksen ja itseluottamuksen, Pitkänen miettii menestyksen avaimia.

Aho on noussut parissa vuodessa Hurricanesin avainpelaajaksi. Katseet kohdistuvat Ahoon, kun pelejä pitää ratkoa. Nuoren oululaisen on spekuloitu kärsivän tänä keväänä jonkinlaisesta vammasta, joten puhtaan Islanders-voiton tuomat lepopäivät tulivat siinä tapauksessa Aholle todella tarpeeseen.

– Hän on johtava pelaaja, joka vie Hurricanes-laivaa eteenpäin. Sebastian on varmasti joukkueen seuraava kapteeni, Pitkänen arvioi.

Entinen Carolinan puolustaja ei usko tämän kevään olevan mikään suonenveto ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen pudotuspeleissä pelaavan Carolinan kohdalla. Vielä viime kaudella Carolinan Euroopan pelaajatarkkailijana toiminut Pitkänen näkee joukkueen lähitulevaisuuden erittäin valoisana.

– Joukkue on todella nuori ja johtavat pelaajat ovat melkein kaikki alle 25-vuotiaita. Minä uskon, että tämä kevät on vasta lähtölaukaus ja tulevina vuosina edessä on vielä parempaa. Hurricanesin parhaat vuodet ovat vasta edessäpäin, Pitkänen päättää.

Carolina Hurricanesin ja Boston Bruinsin itäisen konferenssin finaalisarja alkaa perjantain vastaisena yönä kello 3.00 Suomen aikaan. Lännen konferenssifinaalissa pelaavat St. Louis Blues sekä Joonas Donskoin edustama San Jose Sharks. Stanley Cup -finaaliin pääsee neljällä voitolla.