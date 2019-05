San Josen ykkönen kuritti St. Louisia

Logan Couture ja Timo Meier iskivät kaksi maalia mieheen NHL:n välieräavauksessa

Pudotuspelien piste- ja maalipörssiä johtava Logan Couture ja sveitsiläishyökkääjä Timo Meier johtivat San Josen 6–3-voittoon NHL-jääkiekkoliigan välieräsarjan avausottelussa St. Louisia vastaan. Molemmat pelaajat onnistuivat lauantaina kahdesti maalinteossa ja saivat tilastoihinsa myös syöttöpisteen.

Couture on koonnut 15 pudotuspeliottelusta 17 tehopistettä 11 maalista ja kuudesta syötöstä.

Ykkösketjun parivaljakko kehui ottelun jälkeen kilvan toisiaan. Kiitosta sai myös Couturen ketjun toinen laitahyökkääjä Gustav Nyquist.

– Sekä Timo että Gus pelasivat hienon ottelun. Timo on vahva kuin härkä, eikä häntä ole helppo pysäyttää, kun hän on vauhdissa. Minä ja Gus olemme onnekkaita, kun meillä on ketjussamme Timon kaltainen uurastaja, Couture kiitteli ketjukumppaneitaan NHL:n nettisivuilla.

Couture posautti Nyquistin ja Meierin syötöistä San Josen 1–0-johtoon avauserän alussa. Kolmannen erän lopulla hän sinetöi Joe Pavelskin syötöstä lopputuloksen 6–3-osumallaan.

Meier viimeisteli toisen erän loppupuolella 4–2-voittomaalin ja 5–2-osuman.

Couture merkittiin Meierin ensimmäisen maalin syöttäjäksi, kun hän riisti St. Louisin siniviivalla kiekon puolustajajärkäle Colton Paraykolta.

– Upeaa työtä Loganilta, kun hän riisti kiekon upealla mailankäsittelyllään. Maali oli täydellisesti hänen ansiotaan, Meier korosti.

Vieraille kasaantui menetyksiä

Joel Edmundson, Ryan O'Reilly ja Tyler Bozak tekivät vieraiden maalit. Maalivahti Jordan Binnington päästi San Josen 24 laukauksesta viisi selkänsä taakse, mutta O'Reilly otti tappion kenttäpelaajien piikkiin.

– Emme päässeet tasollemme, emmekä pitäneet kiekosta tarpeeksi hyvää huolta, O'Reilly arvioi.

O'Reilly viittasi sanoillaan kiekonmenetyksiin, joita kertyi vierasjoukkueelle 12 eli lähes tuplasti kotijoukkueeseen verrattuna.

– Vastustaja antoi meille tänään pahasti kyytiä, joten meidän täytyy parantaa jatkossa, O'Reilly totesi.