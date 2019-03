Patrik Laine karistaa laukojan leimaa harteiltaan: "En ole vain laukoja, vaan ihan hyvä syöttelijä myös"

Winnipeg Jetsin Patrik Laineella on vahva leima pelaajana, jonka ehdottomasti vahvin osa-alue on maaginen laukaisutaito. Laine osaa kuitenkin myös syötellä, niin kuin NHL:ssä on viime peleissä nähty. Viime yön NHL-kierroksella Jets kaatoi liigan huippuottelussa maalivahti Tuukka Raskin edustaman Boston Bruinsin maalein 4-3 kotihallissaan. Laine saalisti ottelussa kaksi syöttöpistettä ja jatkoi vahvaa pistevirettään. Laine syötti avauserässä Jetsin kaksi ensimmäistä maalia, jotka viimeistelivät Blake Wheeler ja Mark Scheifele.



Jetsin 1-0 osumassa Laine sai syöttöpisteen Blake Wheelerin maaliin, kun Laine ampui kiekon tolppaan ja Wheeler korjasi hedelmän maalin edestä laittaen kiekon pussiin.

Scheifele täräytti puolestaan Laineen upeasta alustuksesta 2-0 maalinsa ylivoimalla.



– Ajattelin ensin, että lauon itse. Jos en edes minä itse tiedä mitä minä teen, niin miten sitten maalivahti voisi tietää mitä olen tekemässään. Ajattelin tosiaan ensin laukoa, mutta sitten näin Markin takakulmalla ja ajattelin välillä syöttää, Patrik Laine tuumi NHL:n nettisivuilla.



– Minä en ole vain laukoja, vaan ihan hyvä syöttelijä myös, niin kuin tässä pelissä nähtiin, Laine jatkoi.



Kolmikosta Laineella on kasassa yhteensä 29 maalia, Scheifelen maalisaldona on uran ennätyslukema 33 täysosumaa ja Wheeler on hänkin mättänyt mukavat 20 "kaappia". Laineella on kasassa 70 pelissä 29 maalia ja 19 syöttöä eli yhteensä 48 pistettä. Joukkueena Winnipeg Jets on Keskisen divisioonan kärjessä pisteen edellä Nashville Predatorsia.