Oulunsalon kasvatti Saku Mäenalanen kerää suitsutusta Carolinassa

Oulunsalon kasvatti Saku Mäenalanen jatkoi vahvoja otteitaan Carolina Hurricanesin paidassa keskiviikkoaamun NHL-kierroksella.

Laitahyökkääjä iski joukkueensa molemmat maalit, kun Hurricanes kompuroi New Your Rangersin vieraana maalein 6–2.

Viime kaudella Suomen mestaruuden Kärppien paidassa voittanut Mäenalanen, 24, on pelannut nyt yhdeksän NHL-ottelua ja tehnyt niissä tehopisteet 4+1=5. Saldo on mainio nelosketjun hyökkääjälle, joka saa ottelussa jääaikaa keskimäärin noin kymmenen minuuttia.

– Saku on iso ja voimakas. Hänellä on hyvät kädet ja hän tekee jatkuvasti järkeviä ratkaisuja kiekon kanssa. Kaikkine vahvuuksineen hän on ollut meille loistava apu, konkarihyökkääjä Justin Williams ynnäsi seuran kotisivuilla.

Mäenalanen onnistui maalinteossa Rangersia vastaan sekä avaus- että päätöserässä. Hän iski 1–1-tasoituksen omasta kiekonriistosta ja 5–2-kavennuksen ohjaamalla.

Hurricanesin päävalmentaja Rod Brind’Amour jakoi suomalaissuojatilleen rehdit kehut ottelun jälkeen.

– Saku on ollut todella luotettava siitä lähtien, kun kutsuimme hänet ylös farmista. Hän on yksi niistä pelaajistamme, jotka osaavat reagoida jäällä ja saavat asioita tapahtumaan.

Carolinan pistekuninkaat Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen jäivät Rangersia vastaan ilman tehomerkintöjä.