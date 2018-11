Mikko Rantanen porskuttaa NHL:n pörssikärjessä – tahti lupailee 131 pisteen kautta

Suomalaisten saavutuslista jääkiekon NHL:ssä on mittava, mutta pistepörssiä kukaan suomalainen ei ole voittanut. Kautta on takana vajaat kaksi kuukautta, joten pörssikuninkuuksia ei jaeta vielä. Coloradon Mikko Rantanen on silti raapaissut loka-marraskuussa niin vahvan jäljen, ettei häntä voi jättää pois laskuista.

Kahdenkymmenen ottelun jälkeen Rantanen oli piikkipaikalla ennen Edmontonin Connor McDavidia ja ketjukaveriaan Nathan MacKinnonia. Rantasen tahti on niin kova, että kauden lopussa suomalaisen pistesaalis olisi 131. Tällä vuosituhannella kukaan ei ole tehnyt yhdellä kaudella yli 130 pistettä.

Onko realistista odottaa, että Rantasen pistetehtailu jatkuu näin kovana kevääseen asti? Saku Koivu johti NHL:n pistepörssiä joulukuussa 1996, mutta putosi loukkaantumisen vuoksi voittotaistelusta. Teemu Selänne kamppaili kärkisijoista usealla kaudella, mutta muut aikansa supertähdet tehoilivat lopulta enemmän.

Rantasen on ensisijaisesti pysyttävä terveenä. Loistava ketju antaa edellytykset menestyä. Rantanen, keskushyökkääjä MacKinnon sekä ruotsalaislaituri Gabriel Landeskog muodostavat yhden sarjan vaarallisimmista ketjuista.

Suomalaisista yli 130 pisteen kaudet ovat pelanneet vain Jari Kurri ja Selänne. Kurri sijoittui kaksi kertaa pistepörssin kakkoseksi, mutta ero pistepörssin voiton vieneeseen Wayne Gretzkyyn oli useita kymmeniä pisteitä 1980-luvulla, jolloin maaliluvut olivat muutenkin nykyaikaa suurempia.

Selänne pääsi lähimmäksi kärkeä vuosituhannen taitteessa, jolloin pistepörssin viidenneksi sijoittunut suomalainen jäi 11 pistettä pörssivoittaja Jaromir Jagrista. Lisäksi Selänne oli kahdella kaudella toinen, mutta piste-ero kärkeen oli suurempi.

Katveesta pörssikärkeen

Maaliahne Patrik Laine, pelillinen tietokone Sebastian Aho ja ikuinen kansikuvapoika Mikael Granlund joutuivat viime kaudella päästämään pistepörssissä Rantasen ohitseen. Lukemalla 84 ei vielä taisteltu pistepörssin voitosta, mutta jälki oli vakuuttavaa.

Suomalaisista vain Selänne, Kurri ja Olli Jokinen olivat päässeet ennen Rantasta yli 80 pisteeseen yhdellä kaudella. Rantanen jätti lukemillaan taakseen esimerkiksi Aleksander Barkovin, Esa Tikkasen, Saku Koivun ja Mikko Koivun parhaat lukemat.

Edellä mainittuihin verrattuna Rantanen on saanut rakentaa uraansa suhteellisen rauhassa. Läpimurto kotimaisessa Liigassa tapahtui 18-vuotiaana, ja samalla kaudella hän teki A-maajoukkuedebyytin. Nousiaisista lähtöisin oleva TPS-kasvatti lähti kaudeksi 2015–16 oppimaan kapean kaukalon saloja AHL:ään ja kävi välissä kipparoimassa Suomen alle 20-vuotiaat maailmanmestareiksi MM-kotikisoissa. Nuorissa Leijonissakin Rantanen jäi Ahon, Laineen ja Jesse Puljujärven ilotulituksen katveeseen.