Liiga tuottaa nuoria pelaajia NHL:ään ennätystahtia, nyt taalaliigassa pelaa 36 suomalaista – syyt löytyvät pelityylistä ja harjoittelusta

Kotimaisen Liigan taso on laskenut. Nuoret pelaajat pääsevät Liigaan liian helposti. Tätä puhetta on suomalaisessa jääkiekkokeskustelussa kuultu jo vuosia, mutta samaan aikaan suomalaispelaajien määrä maailman kovimmassa jääkiekkosarjassa NHL:ssä on kasvanut ennätyslukemiin.



Tällä kaudella NHL:ssä on pelannut jo 36 suomalaista kenttäpelaajaa, mikä on kaikkien aikojen ennätys.



Määrän lisäksi myös laatua löytyy. 22-vuotias Mikko Rantanen on NHL:n pistepörssissä toisena ja matkalla kohti NHL:n tähtipelaaja-tasoa on moni muukin suomalainen nuori: 21-vuotias Sebastian Aho, 20-vuotias Patrik Laine, 24-vuotias Rasmus Ristolainen, 22-vuotias Kasperi Kapanen, 24-vuotias Teuvo Teräväinen...



23-vuotias Aleksander Barkov on ollut supertähti NHL:ssä jo vuosia.



Oma lukunsa ovat vasta 18–19-vuotiaat Jesperi Kotkaniemi, Henri Jokiharju, Miro Heiskanen, Urho Vaakanainen ja Kristian Vesalainen, jotka ovat tällä kaudella debytoineet NHL:ssä ja joille on helppo povata pitkää uraa maailman kovimmassa jääkiekkoliigassa.



Nuoria suomalaislupauksia on siirtynyt tällä vuosikymmenellä paljon Pohjois-Amerikan junioriliigoihin kehittymään, mutta huomionarvoista on, että lähes poikkeuksetta tämän hetken parhaat suomalaisjääkiekkoilijat ovat jalostuneet NHL-pelaajiksi nimenomaan parjatussa Liigassa.



Miten tässä näin on päässyt käymään?

TPS:n liigajoukkueen valmennuksessa työskentelevä Sami Salo pelasi omalla pelaajaurallaan lähes tuhat NHL-ottelua. Hän näkee kaksi pääsyytä siihen, miksi Liigasta on tullut niin tuottava pelaajahautomo NHL:ään.



– Pelityyli NHL:ssä on muuttunut. Luistelu on siellä nykyään kaiken a ja o, aivan kuten Liigassakin. Jos pelaajalta ei löydy luistelunopeutta ja -kestävyyttä, hänet syödään nyky-NHL:ssä. Kun samaan aikaan maskuliininen taklauspeli on vaihtunut terrierimäistä häirintäpeliä korostavaksi, niin kehitys on ollut kannaltamme suotuisa.

– Toinen tekijä on harjoittelun laatu. Se on parantunut Suomessa. Esimerkiksi meillä TPS:n liigajoukkueessa on neljä jääkiekkovalmentajaa ja kokopäivätoiminen fysiikkavalmentaja. Lisäksi käytössämme on ajoittain luisteluvalmentaja ja myös ravintovalmennukseen panostetaan aiempaa enemmän. Pelaajille on tarjolla laadukas arki.

Pelicansin päävalmentaja, omalla pelaajaurallaan NHL-mestaruuttakin juhlinut Ville Nieminen muistuttaa kahdesta muusta menestystekijästä.

– Pohjois-Amerikassa parikymppisistä huippujääkiekkoilijoista 95 prosenttia pelaa vielä juniorisarjoissa ja Suomessa 95 prosenttia parikymppisistä huippujääkiekkoilijoista pelaa aikuisten sarjoissa. Suomalaiset oppivat miesten pelien vaatimukset nuorena.

– Suomalaisilla nuorilla on hyvät perustaidot, pelinymmärrys ja pelimoraali. Meillä ajattelu perustuu joukkuepelaamiseen, joukkue tekee yksilöt. Tämä on hyvä pohja, mistä NHL-organisaatioiden on hyvä koulia suomalaisia eteenpäin, Nieminen arvioi.

Sebastian Aho, Patrik Laine, Mikko Rantanen ja kumppanit ovat huippuyksilöitä, jotka olisivat päätyneet NHL:ään riippumatta siitä, mikä vallitseva pelityyli siellä on, tai olisivatko he pelanneet alle kaksikymppisinä Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa vai Liigassa.



Sen sijaan Juuso Riikolan, 25, ja Antti Suomelan, 24, kaltaisten pelaajien yltäminen NHL-pelaajiksi on merkki siitä, että Liiga pystyy koulimaan pelaajia maailman kovimpaan kiekkoliigaan muistakin kuin poikkeusyksilöistä. Kumpaakaan ei ole ikinä varattu NHL:ään. Suomela debytoi Liigassakin vasta 21-vuotiaana.



– Hyvä tason mittari on yleensä se, mitä tapahtuu terävimmän kärjen takana, Nieminen muistuttaa.

– Liigan pelityylin kehitys tukee sitä teoriaa, että Suomelan ja Riikolan kaltaisia tapauksia voi tulla jatkossa lisää. Melkein kaikki joukkueet pelaavat nykyään paineistavaa luistelukiekkoa, passiivista trap-pelaamista ei juuri enää näe, Salo sanoo.

43:sta tällä kaudella NHL:ssä esiintyneestä suomalaisesta kuusi ei ole pelannut ikinä kotimaan Liigassa: Olli Määttä, Erik Haula, Henri Jokiharju, Julius Honka, Juuso Välimäki ja Kalle Kossila.



Ville Niemisen 16-vuotias Viljami-poika siirtyi tänä syksynä Tapparasta Yhdysvaltoihin pelaamaan USHL-juniorisarjaa. Nähtiinkö Niemisen perheessä sitten kuitenkin Pohjois-Amerikka parempana kehitysympäristönä?



– Pojalla on oma juttu, en halua sitä julkisuudessa spekuloida. Yleisellä tasolla sanon, että on tapauskohtainen asia, mikä on kenellekin sopivin reitti. Mikä on edessä oleva näkymä, ketä viedään eteenpäin ja miten. Elämää on myös jääkiekon ulkopuolella. Niitäkin juttuja pitää miettiä, Nieminen kuittaa.

Salo on samoilla linjoilla, mutta muistuttaa suomalaisen järjestelmän yhdestä hyvästä puolesta.

– Keskimäärin Pohjois-Amerikassa toiminta on omatoimisempaa kuin Suomessa. Kun on nuori ja kokematon pelaaja kyseessä, niin ohjattu ja valmiiksi suunniteltu malli on usein aika toimiva.

– Olli Juolevi pelasi meillä viime kaudella ja sitä ennen OHL-junnusarjaa Kanadassa. En tiedä tarkalleen, millainen arki hänellä oli OHL-seurassaan, mutta Turussa Ollille rakennettiin selkeä suunnitelma, mikä palveli hänen NHL-pyrkimyksiään, Salo sanoo.