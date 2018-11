Laine iski sadannen NHL-maalinsa kaikkien aikojen neljänneksi nuorimpana – "Hyvä saada se pois alta ja jahdata nyt kahtasataa maalia"

Jääkiekkoilija Patrik Laine on tehnyt NHL-uransa sadannen maalin. 20-vuotias Laine on kaikkien aikojen neljänneksi nuorin virstanpylvään saavuttanut pelaaja.



Laine iski sadannen osumansa, kun Winnipegin kotiottelua Chicagoa vastaan oli takana alle kaksi minuuttia. Hän sai kiekon haltuunsa Jacob Trouban laukauksen paluukiekosta ja laukoi ohi Chicago-vahti Corey Crawfordin.



Osuma oli Laineelle kauden 20:s ja nosti hänet yksin NHL:n maalipörssin kärkeen.

Laineelta meni sadan maalin saavuttamiseen 179 NHL:n runkosarjaottelua. Nuorin sadan maalin virstanpylvään saavuttanut on kiekkolegenda Wayne Gretzky, joka oli 20 vuoden ja 40 päivän ikäinen. Laineella ikää on 20 vuotta ja 224 päivää.



– Tiesin, että se tulee lopulta. Kun tekee kovasti töitä, se tapahtuu jossain vaiheessa. Hyvä saada se pois alta ja jahdata nyt kahtasataa maalia, Laine sanoi NHL.comin mukaan.



Laine aloitti myös toisen sadan maalin satsin keräämisen jo samassa ottelussa, kun hän iski Winnipegin 5–3-osuman ylivoimalla kolmannen erän alussa. Winnipeg voitti ottelun 6–5. Tanskalaishyökkääjä Nikolaj Ehlers teki Winnipegille hattutempun.



Kauden hieman vaisusti aloittanut Laine pääsi marraskuussa hurjaan maalivireeseen. Hän on iskenyt viimeisissä kuudessa ottelussa 13 maalia.



– Tuntuu, että monet laukauksistani menevät sisään, siksi yritän laukoa aina kun saan mahdollisuuden. Kuten olen sanonut, voisin pelata paremminkin. Maalit eivät aina kerro koko tarinaa. Tänäänkin olisin voinut pelata parempaa jääkiekkoa, Laine tuumi.

Granlund ja Hännikäinen osuivat

Suomalaisille tuli onnistumisia myös Columbuksen ja Minnesotan kohtaamisessa. Kotijoukkue Columbuksen Markus Hännikäinen ja Minnesotan Mikael Granlund tekivät maalin mieheen, ja Minnesotan kapteeni Mikko Koivu kirjasi syöttöpisteen. Columbus voitti ottelun 4–2.



Granlund iski ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Minnesotan johto kesti vain reilut viisi minuuttia, sillä Hännikäinen tasoitti tuikkaamalla kiekon sisään avopaikasta. Maali oli hänelle kauden kolmas, Granlundilla maaleja on 11.



Viime viikkojen kuumimman NHL-joukkueen Buffalon voittoputki katkesi viimein itälohkon kärkiottelussa Tampa Bayta vastaan. Kymmenen edellistä otteluaan voittanut Buffalo taipui vieraissa 4–5-tappioon.



Buffalon puolustaja Rasmus Ristolainen pelasi lähes 29 minuuttia ja antoi syötön joukkueensa 1–1-tasoitukseen. Ristolaisella on nyt kasassa tehot 3+12.



Cedric Paquette teki tasaisen ottelun voittomaalin ajassa 54.19.



Tampa Bay nousi voitollaan Buffalon ohi itälohkon ja koko NHL:n kärkeen.

Länsilohkon kärkijoukkue Nashville kärsi yllättävän 0–3-kotitappion liigan häntäpään joukkueisiin kuuluvalle Arizonalle. Tappio oli Nashvillelle toinen perättäinen.



Pekka Rinne torjui Nashvillen maalilla 22 laukausta.



Tuukka Raskilla oli hieman parempi ilta, hän pysäytti 28 laukausta ja torjui Bostonille 2–1-voiton New York Islanderista voittolaukausten jälkeen.



Edmontonin Mikko Koskinen puolestaan torjui 30 kertaa joukkueensa 3–2-voitossa Los Angelesista. Ottelu tarjosi iloa myös Edmontonin Jesse Puljujärvelle, joka teki kauden toisen maalinsa.