Kapasen maalivire jatkui ja Barkov auttoi syötöillään Floridan jatkoaikavoittoon

Kasperi Kapanen teki jo kauden viidennen maalinsa, kun Toronto haki Winnipegistä 4-2-vierasvoiton jääkiekon NHL:ssä.

Kapanen iski ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Hän sai irtokiekon haltuunsa ja laukoi yläkulmaan. Joukkuetoveri, Toronton maalitykki Auston Matthews hyppäsi juuri sopivasti pois tieltä.

Toronto johti toisella erätauolla jo 3-0. Winnipeg kiri päätöserässä maalin päähän, mutta kotijoukkueen kiri jäi tyngäksi ja Jetsin kolmen voiton putki katkesi.

Kapanen on haalinut kauden 10 ottelussa tehot 5+4. Hän on kerännyt nyt yhtä monta tehopistettä kuin koko viime kauden runkosarjassa, jolloin hän keräsi 38 ottelussa tehot 7+2.

- Meille on tärkeää, että hän pelaa hyvin. Hän on tehnyt hyvää työtä ja tehnyt hyvällä tahdilla maaleja tuossa ketjussa, Toronton päävalmentaja Mike Babcockkommentoi Kapasta, joka on alkukaudella tuurannut Maple Leafsin ykkösketjussa ilman sopimusta olevaa William Nylanderia.

Winnipegin hyökkääjätähden Patrik Laineen alkukausi on sujunut hieman alle odotusten. Toronto-ottelu oli hänelle kolmas perättäinen ilman tehomerkintöjä. Laine on kerännyt tällä kaudella tehot 3+2.

Ottelussa kohtasivat kesän 2016 varaustilaisuuden ykkönen ja kakkonen, Matthews ja Laine. Matthewsin kausi on alkanut paremmin kuin Laineen: hän on rohmunnut tehot 10+6 ja johtaa niin NHL:n maali- kuin pistepörssiäkin.

Toronto johtaa NHL:n itälohkoa.

Florida kiri voittoon

Aleksander Barkov kirjasi kaksi syöttöpistettä hänen kipparoimansa Floridan hakiessa 3-2-vierasvoiton jatkoajalla New York Islandersista. Kotijoukkue johti Brooklynissa kahden erän jälkeen jo 2-0, mutta Florida rynni kolmannessa erässä tasoihin. Barkov kiersi maalin ja antoi maalin takaa syötön Jevgeni Dadonovin tasoitusmaaliin ajassa 50.35.

Barkov merkittiin syöttäjäksi myös Mike Hoffmanin voittomaaliin, jonka tämä laukoi ylivoimalla, kun jatkoaikaa oli pelattu vain 33 sekuntia. Barkov voitti hyökkäyspään aloituksen, jonka jälkeen maali syntyi.

Florida ei ole vieläkään onnistunut voittamaan tällä kaudella yhtään ottelua varsinaisella peliajalla. Sillä on kahdeksasta ottelusta kaksi voittoa, joista ensimmäinen tuli voittolaukauksilla ja nyt toinen jatkoajalla.

Colorado-hyökkääjä Mikko Rantasen kauden alusta kestänyt yhdeksän ottelun pisteputki katkesi, kun Tampa Bay haki Denveristä 1-0-vierasvoiton. Ottelun ainoan maalin teki Nikita Kutsherov kolmannessa erässä.

Tampa Bay on toisena itälohkossa ja Colorado niin ikään toisena länsilohkossa.

