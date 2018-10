Granlundin NHL-veljekset pistetuulella keskinäisessä kohtaamisessa

Vancouverin Markus Granlund teki maalin ja Minnesotan Mikael Granlund keräsi syöttöpisteen, kun veljesten edustamat joukkueet kohtasivat jääkiekon NHL:ssä. Osumansa lisäksi Markus Granlund juhli voittoa, sillä Minnesota taipui vieraskaukalossa 2-5-tappioon.

Markus Granlund viimeisteli ensimmäisessä erässä ottelun avausosuman maalin edestä. Hän on kerännyt tämän kauden 13 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 2+2.

Isoveli Mikael Granlund on ollut hyvässä pistevireessä, sillä hän on saalistanut 11 pelissään tehot 5+5. Granlund on kerännyt kahdeksassa viime pelissään vähintään yhden pisteen.

Kierroksen toisessa ottelussa Calgary voitti vieraissa Toronton 3-1. Ottelu oli itälohkoa johtavalle Torontolle ensimmäinen sen jälkeen, kun joukkueen hyökkääjätähti Auston Matthews loukkaantui.