Donskoi jyrättiin taas rumasti, Hakanpäälle uran avausmaali NHL:ssä

Raahelaislähtöisellä Joonas Donskoilla tuskin riittää hyvää sanottavaa New York Rangersista ja sen pelaajista. Tammikuun alussa Rangers-puolustaja Ryan Lindgren lähetti törkytaklauksellaan Donskoin sairauslomalla ja torstaiaamuna saman tempun toisti Rangers-hyökkääjä Brendan Lemieux.

Lemieux taklasi kiekotonta Donskoita pään seudulle kuolleesta kulmasta päätöserän loppuhetkillä.

Just an unbelievably dirty hit by Brendan Lemieux. Awful pic.twitter.com/6fntzFI1Hm