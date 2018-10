Barkov ja Florida saapuivat Suomeen: "Yritän nauttia jokaisesta sekunnista"

Kolmen tunnin yöunet lentokoneessa ja lähes suoraan aamuharjoituksiin. Näin alkoi Florida Panthersin kapteenin Aleksander Barkovin sunnuntai Helsingissä, jonne joukkue saapui suoraan lauantaisesta vierasottelusta New Jerseyssä.

Florida kohtaa Winnipeg Jetsin Helsingissä pelattavissa NHL-otteluissa torstaina ja perjantaina.

23-vuotias suomalaiskapteeni kertoi odottaneensa Suomen-reissua jo pitkään. Väsymys ei näyttänyt Barkovia painavan.

– Vielä ei oikein pysty uskomaan, että on Suomessa. Suomi on minun kotimaani, ja pian täällä pelataan NHL:ää perheen ja kavereiden edessä. Yritän nauttia jokaisesta sekunnista Suomessa, hyväntuulinen Barkov jutteli harjoitusten jälkeen.

Floridan joukkue on aloittanut kautensa tuloksellisesti heikosti, sillä yhdeksästä ottelusta on kertynyt vain kaksi voittoa. Suurin osa tappioista on tullut maalin erolla, niin myös lauantai-iltana, kun Devils oli parempi 3–2. Nuori kapteeni kuitenkin uskoo, että joukkueen vire kääntyy pian parempaan suuntaan.

Kauden alla myönnetty kapteenin rooli ei ole tuottanut lisäpaineita tamperelaislähtöisen Barkovin leveille harteille.

– Olen vain onnellinen, että saan olla kapteenina minut varanneessa organisaatiossa. Haluan näyttää esimerkkiä kaikessa toiminnassa ja olla tukena muille, hiljaisena tunnettu Floridan ykkössentteri vakuuttaa.

Barkov ei vielä ollut varma, mitä tekemistä hän keksii jääkiekon ohelle Suomen-reissullaan, mutta sanoi, että pleikkaripelit Winnipegin tähden Patrik Laineen kanssa saattavat olla ohjelmassa. Mahdollista piipahdusta kotikaupunki Tampereella Barkov vielä empii.