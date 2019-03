Aleksander Barkovin Florida Panthers jäi rannalle playoffeista – MM-kisat kiinnostavat taituria

Viime yön NHL-kierroksella varmistui, ettei Aleksander Barkovin tähdittämä Florida Panthers pelaa NHL:n pudotuspeleissä tällä kaudella. Tuo tyly tosiasia varmistui, kun Florida otti kuokkaan Montreal Canadiensilta maalein 6-1 vieraskaukalossa. Näin upean kauden pantteripaidassa pelannut suomalaistaituri ei pääse muun joukkueen tavoin haistelemaan playoffien tunnelmaa.



– Pelaajillamme ei ole hauskaa nyt, tiivisti Floridan tunnelmat pelin jälkeen valmentaja Bob Boughner.



Barkov jäi Montrealia vastaan ilman tehopisteitä, mutta on jo tähän mennessä tehnyt piste-ennätyksenä NHL:n runkosarjassa. Barkovilla on kasassa tehot 34+54=88. Hyvin mahdollista on, että Suomi saa Barkovista supervahvistuksen kevään MM-kisoihin.



– Totta kai kisat kiinnostavat, jos äijä on vain kunnossa. Katsotaan tarkemmin, kun kausi on ohi, Barkov sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa.



Myös Floridan tulokashyökkäjä Henrik Borgström on mahdollinen vahvistus Leijonien MM-miehistöön.



Montreal on kiinni villikorttipaikassa pudotuspeleihin. Floridan kaadossa joukkueen suomalaispelaajista maalinteossa onnistui 4-0 osuman tehnyt Artturi Lehkonen. Jesperi Kotkaniemelle merkittiin yksi syöttöpiste.

