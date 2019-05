Jääkiekkoilija Miikka Salomäki pelasi varsin rikkonaisen NHL-kauden, joka päättyi lopulta karvaaseen pettymykseen. Hänen edustamansa Nashville Predators putosi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, vaikka joukkuetta povattiin paljon korkeammalle.

Pelin tason heitteleminen vaivasi liikaa, joten kesäloma alkoi tavallista aikaisemmin.

– Meillä oli hyvä alkukausi ja oltiin ihan kärkijoukkueita. Tämän vuoden puolella (peli) ei jotenkin lähtenyt missään vaiheessa lentoon. Taso heittelehti aivan liikaa. Oli yksi hyvä peli ja sitten tuli pari huonoa. Oikeastaan koko loppukausi oli semmoista ja sama jatkui myös playoffseissa. Olisi pitänyt saada peliä kuntoon runkosarjan lopussa. Vaikka voitettiin divisioona ja otettiin pari voittoa lopussa, taso heittelehti liikaa, Salomäki analysoi.

Salomäen talvi muuttui itsensä kuntouttamiseksi tammikuun alussa. Silloin mies loukkaantui sen verran pahasti, että paluuaikataulu venyi ja venyi. Nyt hän paljastaa, että kyse oli aivotärähdyksestä.

– Siinä meni yllättävän pitkään. Se on tosi turhauttavaa, kun koko ajan ajatteli, että ihan kohta pystyy pelaamaan. Mutta ei viitsi alkaa päävamman kanssa leikkimään, jos on vähänkään oireita. On parempi noiden kanssa olla ihan rauhassa, viitisen vuotta sitten edellisen kerran aivotärähdyksestä kärsinyt Salomäki muistuttaa.

Salomäki teki paluun otteluihin pudotuspeleissä. Peliaika oli kuitenkin tiukassa, joten pelejä kertyi lopulta vain kaksi.

Salomäki myöntää, että Suomen maajoukkueesta oltiin kauden päättymisen jälkeen yhteyksissä, mutta neuvottelut eivät johtaneet siihen, että Salomäki olisi lähtenyt Slovakiassa käynnissä oleviin MM-kisoihin.

Päätös syntyi yhteisymmärryksessä.

– Oltiin yhteydessä, mutta he tiesivät minun tilanteeni. Tämä oli kaikille parempi näin. On hyvä levätä tuommosen loppukauden jälkeen. Aina on hienoa pelata, kun se on mahdollista, mutta joskus on parempi levätäkin, Salomäki pyörittelee.

Raahesta maailmalle lähtenyt Salomäki aikoo tulla Suomeen aivan lähiaikoina. Hänen peliuransa jatkuu myös ensi kaudella Predators-paidassa, mikäli seura ei kauppaa hyökkääjää muualle.

Tällä hetkellä NHL:ssä pelataan paikoista Stanley Cupin finaaleihin. Boston Bruins on sinne jo tiensä selvittänyt, mutta toinen ottelupari on vielä kesken.

Salomäki ei ole hirveästi ehtinyt katsomaan otteluita, sillä hän oli juuri Bahamalla lomareissulla.

– Tuloksia seuraan, mutta ei ole tullut juuri katsottua pelejä.

San Jose Sharks taistelee parhaillaan paikasta finaaliin St. Louis Bluesia vastaan. Sharks-paidassa pelaa Salomäen hyvä ystävä, raahelainen Joonas Donskoi. Saadaanko Stanley Cup tänä kesänä Raaheen?

– Toivottavasti saadaan. Vaikea näistä on ikinä sanoa. Boston on tietenkin myös kova.

Viime aikoina Donskoi on ollut isosti otsikoissa, kun hän avusti raahelaista skeittihallia. Donskoi aikoi tulla kesällä kokeilemaan, pysyykö skeittilaudan päällä. Mutta miten on Salomäen laita, lähdetkö sinäkin testaamaan?

– En pysy edes seisomalla laudan päällä. Minä voin juoda kahvia vieressä, Salomäki nauraa.