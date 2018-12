Kärppien työmyyrä löysi maalijyvän, Suvi Käyhkö on noussut alkukaudella eturivin ratkaisijaksi.

Kun Suvi Käyhköä luonnehtii maalintekijäksi, vastaukseksi saa hyväntuulisen hymähdyksen.

– En ole aiemmin laittanut itseäni siihen kategoriaan, kärppähyökkääjä hymyilee.

Nyt on syytä laittaa. Työmyyränä ja tilanteiden rakentelijana tunnetuksi tullut sentteri on löytänyt alkukauden aikana maalijyvän.

Tilillä on 21 sarjapelin jälkeen jo 14 osumaa – kolme enemmän kuin uran tähän mennessä parhaalla kaudella. Kärppien sisäisen maalitilaston kärkipaikan Saija Tarkin kanssa jakava Käyhkö on noussut joukkueen konkarien rinnalle kantamaan suurta vastuuta oululaisten tehoista.

– Tietyllä tavalla maalimäärä on yllätys. Maalintekoon on löytynyt tietty rentous. Kauden alusta asti on ollut hyvä fiilis pelata, Käyhkö valottaa.

22-vuotias hyökkääjä ei toki ole murtautunut eturivin ratkaisijaksi täysin puskista. Urallaan 20 naisten maaottelua tahkonnut Käyhkö on jo muutaman vuoden ajan lukeutunut Kärppien johtohahmoihin. Pääsarjakausiakin on takana jo seitsemän.

Kärppäkasvatista on kuluneen syksyn aikana muovautunut entistäkin kokonaisvaltaisempi jääkiekkoilija. Kärppäluotsi Mira Kuisman mukaan Käyhkö pelaa hyökkäysalueella aiempaa järkevämmin ja monipuolisemmin.

– Kokemuksen ja parantuneen itseluottamuksen myötä olen oppinut lukemaan peliä paremmin, Käyhkö vahvistaa.

Käyhkö jakaa onnistumisistaan kunniaa myös vahvaa kautta pelaaville ketjukavereilleen Nelli Salomäelle ja Saila Saarelle.

– Olemme löytäneet toisemme todella hyvin. Tehopisteet ovat jakautuneet välillämme tasaisesti.

Kapteeni Isa Rahunen (2+2) johdatti torstaina yli kuukauden mittaiselle liigapelitauolle jääneen Kärpät vakuuttavaan voittoon. Kolmen ottelun voittoputkessa joululomalle poistuneet oululaiset ovat asemoituneet tukevasti ylemmän jatkosarjan kärkipäähän.

– Välillä on ollut vaikeita hetkiä, mutta olemme menneet koko ajan oikeaan suuntaan. Joukkueeseen tuli uusia pelaajia, ja yhteen hitsautuminen on ottanut oman aikansa, Käyhkö painottaa.