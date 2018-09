Kärpät nosti tasoaan Naisten liigassa, se riitti avausvoittoon

Naisten liiga, Blues–Kärpät 2–3 (0–0, 0–2, 2–1).

Viikonloppuna liigakauden avannut Oulun-turnaus poiki Kärpille paitsi kolme pistettä myös oivan muistutuksen siitä, mitä on olla kaksi edellistä Suomen mestaruutta nimiinsä vienyt eliittijoukkue.

– Me olemme se joukkue, jonka kaikki haluavat voittaa. Vastustajilla on varmasti aina ekstralataus meitä vastaan. Meidän on oltava aina valmiita, yhtäkään ohipeliä tai edes -vaihtoa ei kestä tulla, Kärppien päävalmentaja Mira Kuisma kiteytti.

Lauantaina kitkerän tappion Ilvekselle kärsineet oululaiset nostivat sunnuntaina tasoaan. Ainoaksi kauneusvirheeksi jäi vaisu avauserä, jossa liigan kärkipäähän povattu Blues hääräsi selvästi niskan päällä.

– Avauserä oli vaikea, mutta toisessa ja kolmannessa erässä pääsimme omaan luisteluumme kiinni ja otimme Bluesilta tilan pois. Sitä kautta saimme myös omaa kiekollista peliämme käyntiin, Kuisma kertasi.

Saija Tarkki vei kotijoukkueen kauden toisella maalillaan 1–0-johtoon. Suvi Käyhkö (1+1) iski kiekonriiston päätteeksi tyylikkään 2–0-osuman. Käyhkö teki vahvan esityön myös Nelli Salomäen (1+1) maalin edestä laukomaan 3–1-osumaan.

– Hyökkäyspeli parani lauantailta. Saimme enemmän suoria hyökkäyksiä, kun pääsimme riistojen jälkeen kääntämään peliä, Kuisma totesi.

Viikonloppu osoitti, ettei Kärpät tule tälläkään kaudella kaatumaan maalivahtipeliin. Lauantaina erinomaisesti torjunut Susanna Airaksinen teki sunnuntaina tilaa Johanna Oksmanille, joka poimi peräti 36 torjuntaa.