Tanska ja Leijonille toistaiseksi voittamaton Iso-Britannia Suomen seuraavat vastustajat MM-jäillä – Jalonen viilasi kokoonpanoa illan Tanska-peliin

Leijonien MM-kisojen alkusarjaurakka jatkuu torstaina parin välipäivän jälkeen ottelulla Tanskaa vastaan. Samalla käynnistyy alkusarjan jälkimmäinen puolikas myös Suomen osalta. Siinä vastaan asettuu niin sanottujen kovien maiden jälkeen paperilla hieman helpompia vastustajia.

Torstain haastaja Tanskan on voittanut kolmesta pelaamastaan pelistä kaksi. Juutit kaatoivat niin Ranskan kuin Ison-Britanniankin, mutta suomalaisen Toni Söderholmin valmentama Saksa oli liian kova pala purtavaksi.

Tanskan joukkueen nimekkäimmät pelaajat ovat NHL-avut Lars Eller sekä Mikkel Bodker. Myös Jokerit-pelaajat Nicklas Jensen, Oliver Lauridsen, Jesper Jensen Aabo sekä Peter Regin ovat suomalaisyleisölle tuttuja nimiä.

Muuten Tanskan maajoukkue koostuu pääasiassa Ruotsissa pelaavista pelaajista.

Voittamattomat britit

Tanskan jälkeen perjantaina Suomi kohtaa kisojen kaikkein eksoottisimman kiekkomaan, kun vastaan asettuu korkeimmalle tasolle 25 vuoden tauon jälkeen palannut vuoden 1936 maailmanmestari Iso-Britannia.

Brittijoukkue on Suomelle toistaiseksi voittamaton vastustaja, sillä Leijonat ovat hävinneet historian molemmat keskinäiset kohtaamiset. Tosin tuorein peli on niinkin kaukaa kuin vuodelta 1962. Tuolloin britit voittivat MM-turnauksessa ainoastaan Suomen ja putosivat kisojen päätteeksi B-sarjaan.

Tämän kevään joukkue koostuu varsin kokeneista pelaajista, joista iso osa omistaa kaksi passia. Brittien pelistä löytyy tästä johtuen vahva kanadalaisleima.

Kevään MM-kisat ovat myös osaltaan palkinto maan A-tasolle nostaneelle joukkueelle, sillä tänä keväänä on mukana peräti 21 pelaajaa viime vuonna B-sarjalle hyvästit jättäneestä ryhmästä.

Jotain osviittaa brittien tasosta antaa kaksi viimeisintä ottelua, joissa sumujen saaren pelaajat hävisivät Kanadalle 8-0 ja Tanskalle 9-0.

Jalonen muokkasi taas kokoonpanoa

Suomen kokoonpanossa on torstai-illan Tanska ottelussa jälleen muutoksia. Yhdysvaltoja vastaan torjunut Veini Vehviläinen on siirretty katsomon puolelle. Torjuntavastuussa on kisojen ensimmäiset pelit voitokkaasti torjunut Kevin Lankinen.

Ykkösketjun keskelle palaa edellisen pelin huilannut Arttu Ilomäki. Katsomokomennuksen on saanut myös Yhdysvaltoja vastaan MM-tasolla debytoinut Kristian Kuusela.

NHL-hyökkääjä Juho Lammikko on puolestaan sivussa loukkaantumisen takia.

Suomen kokoonpano kello 21.15 alkavassa Tanska-ottelussa:

1. kenttä:

25 Toni Rajala - 15 Arttu Ilomäki - 20 Niko Ojamäki

4 Mikko Lehtonen - 55 Atte Ohtamaa



2. kenttä:

82 Harri Pesonen - 65 Sakari Manninen - 24 Kaapo Kakko

40 Petteri Lindbohm - 28 Henri Jokiharju



3. kenttä:

19 Veli-Matti Savinainen - 27 Eetu Luostarinen - 41 Joel Kiviranta

70 Niko Mikkola - 7 Oliwer Kaski



4. kenttä:

76 Jere Sallinen - 21 Juhani Tyrväinen - 12 Marko Anttila

50 Miika Koivisto - 58 Jani Hakanpää

Maalissa:

Kevin Lankinen (Jussi Olkinuora)