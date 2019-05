Suomi nousi tasoihin kahden maalin takaa – Ruotsi kuittasi tylysti toisen erän viime minuutilla takaisin johtoon

Suomen jääkiekkomaajoukkueella on torstaina illalla kohtalon hetket, kun MM-puolivälieräottelussa vastassa on Ruotsi. Voittaja etenee mitalipeleihin ja häviäjän kisat päättyvät pettymykseen. Ottelu on kahden erän jälkeen Ruotsin 3–4-johdossa.

Tässä jutussa seurataan ottelua ratkaisuun saakka. Kaleva.fi tarjoaa kiekkoillan aikana ja jälkeen myös muun muassa videoita ottelusta. Ottelun jälkeen luvassa on lisäksi haastatteluja sekä Kärppäbarometri, jossa arvioidaan kärppä- ja oululaistaustaisten pelaajien onnistumista ottelussa.

Suomelle nopea avausmaali

Ottelua ei ehditty pelata kuin minuutti, kun Suomen puolustaja Niko Mikkola tykitti Leijonat siniviivalaukauksellaan 1–0-johtoon. Kiekko painui etukulmasta Ruotsin verkkoon.

Maalin syöttäjiä olivat hyökkääjät Harri Pesonen ja Sakari Manninen.

Puolustaja Niko Mikkola osuu jo minuutin pelin jälkeen.

Johto ei kestänyt kauan. Leijonat sai ajassa 2.06 jäähyn, koska kentällä oli liian paljon pelaajia. Ruotsin ylivoima ehti vanhentua vain puolisen minuuttia, kun John Klinberg sai painaa William Nylanderin ja Alexander Wennbergin esityöstä tasoitusmaalin. Poikittaissyöttö lävisti Suomen neliön, ja Klinberg pääsi täräyttämään tyhjään rysään.

Ruotsi sai toisen ylivoimamahdollisuuden reilun seitsemän peliminuutin jälkeen, kun Sakari Manninen kaksiminuuttisen. Tällä kertaa Suomen alivoima kesti, eikä Ruotsi onnistunut tekemään johtomaalia.

Ruotsin johtomaali tuli, kun avauserää oli pelaamatta kolmisen minuuttia. Patrick Hörnqvistin siniviivalta lähettämä kiekko pomppi onnekkaasti maaliin Leijonien Henri Jokiharjun luistimesta. Ruotsilla oli toki vahva ote pelistä ennen maalia, johon syöttäjiksi merkittiin Oliver Ekman-Larsson ja Adam Larsson.

Enempää maaleja ei avauserässä nähty, joten tauolle mentiin Ruotsin yhden maalin johdossa.

Suomen maalin tehnyt Mikkola totesi C Moren erätaukohaastattelussa, että Suomi ei saisi ottaa yhtä helppoa jäähyjä kuin avauserässä.

– Niillä on vaarallinen ylivoima. Pitää yrittää keksiä alivoimalle jotain.

Ruotsi tuli Mikkolan mukaan ärhäkkäästi hyökkäyksiin.

– Kyllä ne aika kovaa tulevat. Meidän pitää ottaa vähän rauhallisemmin ja katkaista niiden hyökkäykset nopeammin.

Toiseen erään karmea alku

Suomi sai toiseen erään karmaisevan alun. Erää ei oltu pelattu kuin 25 sekuntia, kun Ruotsin Elias Pettersson nousi vahvasti keskialueelta, hassutti puolustaja Miika Koiviston ja ampui kiekon etukulmasta verkkoon. Syöttäjiksi Ruotsin 1–3-maaliin merkittiin Gabriel Landeskog ja Ekman-Larsson.

Puolustaja Petteri Linbohm antoi Suomelle toivoa, kun erää oli pelattu viitisen minuuttia. Siniviivalta lähetetty kiekko painui maaliin ja toi Leijonat maalin päähän.

Puolustaja Petteri Lindbohmin veto kavensi tilanteeksi 2-3.

Sakari Manninen teki laukaukseen liikkuvan maskin ja Harri Pesonen peitti ruotsalaismaalivahdin näkökenttää maalin edessä. Molemmille merkittiin syöttöpiste.

Nelisen minuuttia myöhemmin Suomi tuli tasoihin. Kärpissä neljä kautta pelanneen Jani Hakanpää siniviivalämäri painui vastustamattomasti maaliin. Jälleen kerran Harri Pesonen teki erinomaisen maskin maalivahdille. Maalin syöttäjänä toimi illan kolmannen tehopisteensä kirjauttanut Manninen.

Leijonat sai maaleista lisävirtaa, ja ote siirtyi toisen erän puolivälin tienoilla selvästi Suomelle, joka vyörytti hyökkäyksiä toisensa jälkeen Ruotsin alueelle.

Lopulta erän lopussa Ruotsi sai katkaistua paineen ja loi pitkän hyökkäyksen Suomen alueelle. Myllytys tuotti 3–4-johto-osuman, jonka teki kovalla lyöntilaukauksella Erik Gustafsson.

Veto näytti ensin osuvan ylärimaan, mutta videotarkistuksen jälkeen tuomaristo totesi, että kiekko kävi selvästi maalissa ja pomppasi maalin sisällä olleesta kamerasta takaisin kentälle. Erää oli maalin syntyessä pelaamatta vain 25 sekuntia.

Toiselle erätauolle poistuttiin jälleen Ruotsin yhden maalin johdossa.

Ruotsi selvä ennakkosuosikki

Suomen joukkue koostuu pääosin liigapelaajista, kun Ruotsin joukkue muodostuu lähes kokonaan NHL-tähdistä. Ruotsi onkin ottelun ennakkosuosikki.

Suomi luottaa ottelussa täsmälleen samaan kokoonpanoon kuin alkulohkon viimeisessä ottelussa Saksaa vastaan. Maalivahtina on Kevin Lankinen.

