Leijonien keväthuipennus vaarassa koronaviruksen vuoksi, Jääkiekon MM-kisoja uhkaa peruuntuminen – Kummola IS:lle: "Suuria riskejä ei parane ottaa"

Viime keväänä Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue juhli maailmanmestaruutta MM-kisojen päätteeksi. Tänä keväänä Leijonien juhlat voivat jäädä haaveeksi jo ennen kuin otteluakaan on pelattu. Koronavirus nimittäin on jo nyt vaikuttanut lukuisiin yleisötapahtumiin Euroopassa ja uhkaa myös jääkiekon MM-kisoja.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo Ilta-Sanomille, että IIHF pui asiaa parin viikon päästä kokouksessaan. Tämän jälkeen todennäköisesti tiedetään, perutaanko Sveitsin MM-kisat kokonaan.

Taustalla on Sveitsin päätös kieltää suuret yleisötapahtumat. Päätös on voimassa maaliskuun puoliväliin, jonka jälkeen asiaa tarkastellaan uudestaan. IIHF kokoontuu 16.-17. maaliskuuta.

– Emme me voi Sveitsin päätökselle sitten mitään. Totta kai se on ilkeä juttu, jos MM-turnaus joudutaan perumaan, mutta terveys ennen kaikkea. Suuria riskejä ei parane ottaa. Täytyy tietenkin toivoa, että tämä tauti nyt hellittäisi, Kummola toteaa IS:lle.

Kummola kertoo lehdelle, että IIHF:n lääketieteellinen komitea esittää, että maaliskuussa olevista kansainvälisistä turnauksista kaikki muut paitsi Kanadassa pidettävät naisten MM-kisat perutaan.

Jääkiekko ei ole suinkaan ainoa laji, joka koronaviruksesta kärsii. Euroopassa eniten viruksen piinaamaksi joutuneessa Italiassa jalkapallon pääsarja on pahoissa vaikeuksissa taudin takia. Lukuisia otteluita on peruttu kahdelta edelliseltä viikonlopulta. Esimerkiksi eilen jäi pelaamatta sarjan kärkikamppailu Juventus-Inter.

Suomessa koronavirustartunta on löydetty kuudelta henkilöltä. Yhden tartuntatapauksen vuoksi toistasataa henkilöä joutui karanteeniin Helsingissä. Kyse on koululaisen saamasta tartunnasta. Karanteenissa on muun muassa neljä koululuokkaa.