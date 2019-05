Kultafinaalia katsoi televisiosta ennätysyleisö – Suomi-Kanada-ottelua katsoi enimmillään 3,14 miljoonaa suomalaista

Suomen maailmanmestaruuteen päättynyt Suomi-Kanada-finaali keräsi televisioiden ja suoratoistopalveluiden ääreen ennätysyleisön.

MTV3- ja C More Sport 1 -kanavilla sekä C Moren suoratoistopalvelussa esitettyä ottelua katsoi yhteensä 2,54 miljoonaa ihmistä. Kaikkiaan ottelua katsoi peräti 3,14 miljoonaa silmäparia, kun laskettiin kaikki, jotka katsoivat ottelua yhtäjaksoisesti vähintään kolme minuuttia.

C Moren tiedotteen mukaan ottelun keskikatsojamäärä oli suurempi kuin yhdelläkään aiemmalla jääkiekko-ottelulla Suomessa. Aiemmin katsotuimman ottelun titteliä piti hallussaan Kanadan ja Suomen välinen MM-finaali kolmen vuoden takaa, keväältä 2016.

Kaikkiaan kisojen lähetyksiä seurasi yhteensä 4,43 miljoonaa suomalaista eli yli 83 prosenttia koko väestöstä.

Finaalin lisäksi seitsemän muuta Leijonien ottelua pitää katsotuimpien ohjelmien paikkaa. Kärjessä ovat ottelut Kanadaa, Venäjää, Ruotsia, Ranskaa, Iso-Britanniaa, Tanskaa ja Slovakiaa vastaan.