Suomen ja Yhdysvaltain MM-ottelussa iskevät vastakkain maailman junioritalentit.

Ensikertalainen Kaapo Kakko on Slovakian MM-jääkiekkoturnauksen kohutuin pelaaja. 18-vuotiaan hyökkääjän uroteot aikuisten arvokisoissa eivät silti takaa hänelle etulyöntiasemaa kesän NHL-varaustilaisuudessa.

Kakko on pelannut lähes koko kauden miesten pelejä. Maanantaina Suomen kohtaavan Yhdysvaltain MM-joukkueen kirkkain junioritimantti on keskushyökkääjä Jack Hughes. Tiistaina 19 vuotta täyttävä Hughes on pelannut Yhdysvaltain junioriliiga USHL:ää.

Lue myös: Kärppäbarometri Slovakia-ottelusta

Kakko kunnostautui alkuvuodesta nuorten MM-kisoissa tälläämällä voittomaalin finaalissa, jossa taipuivat Yhdysvallat ja Hughes. Aikuisten Liigan TPS:ssä hän oli joukkueensa kärkihyökkääjä tehtyään runkosarjassa 22 maalia.

NHL-ykkösvarauksen tittelistä kisaavien kaksinkamppailussa Kakko on tavoittanut ennakkosuosikki Hughesia, mutta onko sittenkään tarpeeksi?

– Toivon, että Kakko varataan ykkösenä, mutta Jack Hughes on fantastinen jääkiekkoilija, NHL:n Euroopan-toimistoa johtava Göran Stubb muotoilee vuosikymmenten kokemuksella kykyjenetsinnästä.

"Kakko valmiimpi"

Kesän 2019 ykkösvarausta on soviteltu Hughesin harteille jo pidempään. Olennaista on, että asiantuntijat näkevät hänessä potentiaalia, joka kantaa maukasta hedelmää lähivuosina.

– Kakko olisi valmis pelaamaan NHL:ssä jo ensi kaudella, Hughesilla sopeutuminen vie enemmän aikaa. Hughesilla on kuitenkin rajattomasti potentiaalia. Hänen pitää vain kasvaa ja voimistua, kokenut NHL-kykyjenetsijä näkee.

Kaapo Kakko iski Leijonat 3-2-johtoon huimalla yksilösuorituksella ottelussa Slovakiaa vastaan.

Myös Stubb on valmis myöntämään, että juhannuksena Vancouverissa NHL-draftin ensimmäisen varausvuoron käyttävä New Jersey Devils saisi Kakosta heti luottopelaajan vakiokokoonpanoonsa.

– Kakko on valmiimpi. Hän on maalintekijä, tekee älykkäitä ratkaisuja pienessä tilassa ja suojaa kiekkoa loistavasti, Stubb kehuu.

Lue myös: Päävalmentajakin hämmästyi Kakon suorituksesta

Kakon kyvyt kiekon kanssa on pantu merkille.

– Kun hänellä on musta mailan lavassa, vain taivas on rajana, Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen ylistää.

Pelikäsityksestään ja mailankäsittelystään ylistystä saaneen Hughesin bravuuri on sulava luistelu.

– Ei hän luistele, hän tanssii jäällä, Stubb herkistyy kuvaamaan Hughesia liikkumista kaukalossa.

Hughesia kuvaillaan kokonaisvaltaiseksi kiekkoilijaksi, Kakko on enemmän hetken lapsi.

– Onhan siinä työmaata vielä puolustamisen suhteen, Jalonen ruotii Kakkoa.

Pohjois-Amerikan luonnonlait

NHL:ään ykkösenä huudettavan pelaajan valintaperusteisiin vaikuttavat myös pelin ulkopuoliset seikat.

– NHL:ssä on keskushyökkääjiä vähemmän saatavilla kuin laitahyökkääjiä, joten sentterit ovat halutumpia. Joskus painoa on silläkin, tuleeko pelaaja Pohjois-Amerikasta vai Euroopasta, kykyjenetsijä taustoittaa.

Kaapo Kakon kommentit C Morelle Slovakia-ottelun jälkeen.

Keskushyökkääjäksi juurtunut Hughes on amerikkalainen, laitahyökkääjänä pelannut Kakko tulee Suomen Turusta.

Lue myös: Kaapo Kakko hirmuvireessä Slovakiaa vastaan

Kaikkien aikojen ensimmäisestä suomalaisesta NHL-ykkösvarauksesta unelmoivan ei kannata laskea liian paljon sen varaan, että Kakko on hankkinut jo muhkean kokemuksen aikuisten peleistä. Eikä sen, että MM-Slovakiassa kahden ensimmäisen ottelun jälkeen Kakon pistesarakkeessa komeilee lukema 5+0 Hughesin kiikaritehoja vastaan.

– Pohjois-Amerikassa ei välttämättä ymmärretä, miten paljon nuorelle pelaajalle on hyötyä aikuisten peleistä. Siellä puhutaan vain juniorisarjoista, joista parhaat aikanaan nousevat NHL:ään, Stubb tiivistää luonnonlain.

Katso jääkiekon MM-kisojen otteluohjelma.