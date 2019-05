Jussi Olkinuora debytoi Iso-Britanniaa vastaan Suomen maalilla – katso Leijonien kentälliset illan otteluun

Suomi kohtaa tämän illan kiekko-ottelussa Slovakian Kosicessa tähän saakka kisojen eksoottisimman vastustajan.

Kello 21.15 alkavassa ottelussa Leijonia vastaan asettuu Iso-Britannia, jota vastaan Suomi on pelannut aiemmin vain kaksi kertaa. Kohtaamiset ovat tapahtuneet vuosina 1951 ja 1962. Suomen ja Iso-Britannian molemmat ottelut ovat päättyneet brittien voittoon.

Leijonien kokoonpanoon on tehty muutoksia torstain 3–1-voittoon päättyneen Tanska-pelin jälkeen.

Maalille on vaihdettu Jussi Olkinuora ja Veini Vehviläinen on luukkuvahtina. Kyseessä on Olkinuoran ensimmäinen ottelu sekä Leijona-paidassa MM-tasolla että Slovakian MM-kisoissa.

Kokoonpanosta on pudonnut Jere Sallinen ja Kristian Kuusela on nostettu mukaan illan otteluun. Kuusela tulee kolmosketjuun Joel Kivirannan tilalle. Kiviranta taas siirtyy nelosketjuun Sallisen tilalle.