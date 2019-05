Suomen päävalmentaja Jukka Jalonen marssitti perjantaina MM-avausottelussa jääkiekkomaailman eturiviin useamman tuoreen pelaajatuttavuuden.

Kiekon kahdesti Kanadan verkkoon iskeneestä Kaapo Kakosta on kohistu viimeistään tämä kevät, kun hyökkääjälupaus ratkaisi alkuvuodesta Yhdysvallat-finaalin maalillaan nuorten maailmanmestaruuden Suomelle.

Tuntemattomampi etukäteen oli MM-Leijonien ykkösketjun keskushyökkääjä Arttu Ilomäki. Lukossa päättyneen liigakauden pelannut Ilomäki keräsi Kanadaa vastaan 1+1 pistettä. Hän iski kolmannen erän alussa ylivoimalla tärkeän 2–1-johtomaalin, kun Kanada oli hallinnut edellistä erää pahaenteisen selvästi.

Arttu Ilomäki suti Suomen 2-1-johtoon irtokiekosta ottelussa Kanadaa vastaan.

Kaksi maailmanmestaruutta päävalmentajana Suomen maajoukkueissa voittanut Jalonen kertoi luottaneensa Ilomäkeen koko kuukauden mittaisen MM-leirityksen ajan.

– Hän on pelannut kymmenen ottelua yli piste per peli -tahtia ja on erittäin hyvä pelaaja erikoistilanteissa. Olisiko yhdeksässä pelissä mennyt yksi omiin, Jalonen haki tukea tilastoista.

Ilomäen maaliin antoi pomppusyötön tämän ketjukaveri Toni Rajala, jolla oli sekavassa tilanteessa parempi ymmärrys kiekon olinpaikasta kuin Kanadan maalivahdilla Matt Murraylla.

– Totta kai sen vanhana pesäpalloilijana näki, Rajala veisteli.

Anttila murjoi kanadalaisia

Kahdesti osunut Kakko osasi iloita siitä, että pääsi viimeisellä minuutilla kaukaloon turvaamaan Suomen johtoa, kun Kanada yritti tasoitusta ilman maalivahtia.

– Oli hienoa saada vastuuta, hän sanoi.

Suomen äänekkäiden kannattajien kannustus 6 764 katsojan seassa Kosicen hallissa lämmitti.

– Oli hieno juttu, että fanit olivat niin hyvin messissä. Oli vielä vähän isompaa kuin Turussa, Kakko viittasi kotikaupunkiinsa.

Suomen lähtölataus otteluun oli kohdallaan. Tunnepelaamisen mallia näytti 203-senttinen hyökkääjä Marko Anttila, joka antoi alussa puolen minuutin välein kahdelle kanadalaispelaajalle mojovat laitaniitit.

, Jalonen päävalmentaja Jalonen ymmärsi kanadalaistuntemuksia.

Katso jääkiekon MM-kisojen otteluohjelma.