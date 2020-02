Jääkiekon MM-kisat 2020: Otteluohjelma ja tv-lähetykset

Jääkiekon MM-kisat pelataan toukokuussa Sveitsissä. A-lohkon alkusarjan ottelut pelataan Lausannessa ja B-lohkon alkusarjan ottelut pelataan Zürichissa. Suomi on alkusarjan B-lohkossa. Turnaus alkaa 8. toukokuuta ja mitaleista pelataan sunnuntaina 24. toukokuuta.

Kisat näkyvät MTV:ltä ja C Moresta. Kaikki Suomen pelit, välierät, pronssiottelu ja finaali näkyvät maksuttomalta kanavalta. Kokonaisuudessaan kisat näkyvät maksulliselta C Morelta.

Alkusarja:

Pe 8.5.

17:20 Kanada – Saksa

17:20 Suomi – USA (MTV, C More)

21:20 Ruotsi – Tshekki

21:20 Venäjä – Sveitsi

La 9.5.

13:20 Saksa – Iso-Britannia

13:20 Italia – USA

17:20 Slovakia – Tanska

17:20 Latvia – Norja

21:20 Valko-Venäjä – Tshekki

21:20 Sveitsi – Kazakstan

Su 10.5.

13:20 Iso-Britannia – Slovakia

13:20 Venäjä – Norja

17:20 Kanada – Tanska

17:20 Kazakstan – Latvia

21:20 Ruotsi – Valko-Venäjä

21:20 Suomi – Italia (MTV, C More)

Ma 11.5.

17:20 Tshekki – Kanada

17:20 USA – Venäjä

21:20 Saksa – Ruotsi

21:20 Sveitsi – Suomi (MTV, C More)

Ti 12.5.

17:20 Iso-Britannia – Tanska

17:20 Kazakstan – Norja

21:20 Valko-Venäjä – Slovakia

21:20 Italia – Latvia

Ke 13.5.

17:20 Tshekki – Iso-Britannia

17:20 USA – Kazakstan

21:20 Kanada – Valko-Venäjä

21:20 Venäjä – Italia

To 14.5.

17:20 Tanska – Saksa

17:20 Norja – Sveitsi

21:20 Ruotsi – Slovakia

21:20 Suomi – Latvia (MTV, C More)

Pe 15.5.

17:20 Saksa – Valko-Venäjä

17:20 Kazakstan – Venäjä

21:20 Iso-Britannia – Kanada

21:20 Sveitsi – Italia

La 16.5.

13:20 Tanska – Valko-Venäjä

13:20 Latvia – USA

17:20 Kanada – Ruotsi

17:20 Norja – Italia

21:20 Slovakia – Tshekki

21:20 Venäjä – Suomi (MTV, C More)

Su 17.5.

17:20 Ruotsi – Iso-Britannia

17:20 Suomi – Kazakstan (MTV, C More)

21:20 Saksa – Slovakia

21:20 Sveitsi – Latvia

Ma 18.5.

17:20 Valko-Venäjä – Iso-Britannia

17:20 Italia – Kazakstan

21:20 Tshekki – Tanska

21:20 USA – Norja

Ti 19.5.

13:20 Slovakia – Kanada

13:20 Latvia – Venäjä

17:20 Tshekki – Saksa

17:20 Norja – Suomi (MTV, C More)

21:20 Tanska – Ruotsi

21:20 USA – Sveitsi

Pudotuspelit:

To 21.5.

15:20 Puolivälierä 1

17:20 Puolivälierä 2

19:20 Puolivälierä 3

21:20 Puolivälierä 4

La 23.5.

15:20 Välierä 1 (MTV, C More)

19:20 Välierä 2 (MTV, C More)

Su 24.5.

16:20 Pronssiottelu (MTV, C More)

21:20 Loppuottelu (MTV, C More)

Ajat ovat Suomen aikaa.