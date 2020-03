IIHF antoi odotetun päätöksen: jääkiekon MM-kisoja ei järjestetä tänä keväänä – "Urheilun on nyt aika astua sivuun"

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedotti lauantai-iltana, että tämän kevään miesten MM-turnaus on peruttu.

Jo aiemmin on ollut selvää, ettei turnausta järjestetä tänä vuonna koronaviruspandemian vuoksi, mutta IIHF sai lauantaina vakuutusasiat ratkaistua.

IIHF on vakuuttanut kaikki arvoturnauksensa vuodesta 2003 lähtien, kun naisten MM-kisat jouduttiin perumaan SARS-epidemian vuoksi.

– Tämä on kansainväliselle jääkiekkoperheelle karu asia kohdattavaksi, mutta se on vain hyväksyttävä. Urheilun on nyt aika astua sivuun, puheenjohtaja René Fasel sanoi IIHF:n verkkosivuilla.

Kisat oli tarkoitus järjestää Sveitsin Zürichissä ja Lausannessa. Ensi vuonna miesten MM-mitaleista pelataan Valko-Venäjän Minskissä ja Latvian Riiassa. Vuonna 2022 järjestysvuorossa on Suomi.