Alussa haparoinut Vehviläinen kokosi itsensä, Suomi nousi erien loppuhetkien maaleilla tasoihin – Leijonat ja USA päätöserään tasanumeroista

Suomi ja USA kohtaava maanantaina jääkiekon MM-kisojen ottelussa. Tilanne on kolmannessa erässä tilanteessa 2–2.

Pelin alku oli Suomelle murheellinen, sillä ottelu ehti vanheta vain 50 sekuntia, kun Brady Skjei iski siniviivakudillaan jenkit johtoon. Kiekko painui etuyläkulmaan.

Yhdysvallat meni avauserän puolivälissä kahden maalin johtoon. Johnny Gaudreaun miinuskulmasta lähettämä ranneveto yllätti Suomen maalivahti Veini Vehviläisen, jolle ensimmäinen erä ei ollut paras mahdollinen. Kummankin maalin Vehviläinen saa ottaa piikkiinsä.

Johnny Gaudreau iski USA:n 2-0-johtoon Veini Vehviläisen kypärän kautta ottelussa Suomea vastaan.

Leijonat onnistui kaventamaan, kun hyökkääjä Harri Pesonen veti ranteella kiekon verkon perukoille avauserän viimeisellä minuutilla.

Vasemmalta puolelta ja pienehköstä kulmasta tullut laukaus yllätti jenkkimaalivahdin. Syöttäjiksi maaliin merkittiin Sakari Manninen ja Miika Koivisto.

– Saatiin muutkin maaleja kuin Kaapo (Kakko), Pesonen totesi C Moren erätaukohaastattelussa.

Harri Pesonen iski Leijonille tärkeän 1-2-kavennusmaalin USA-ottelussa vain 55 sekuntia ennen ensimmäisen erän loppua.

Enempää maaleja ei avauserässä nähty, joten tauolle poistuttiin 2–1-numeroista.

Toisessa erässä Suomi onnistui tappamaan hyvällä alivoimapelillään Juhani Tyrväisen ottaman jäähyn.

Oman ylivoimamahdollisuutensa Suomi sai erän jälkipuolella, kun jenkkien hyökkääjätähti Patrik Kane otti kaksiminuuttisen.

Ylivoimalla Suomi loi tukun hyviä tilanteita. Esimerkiksi Kaapo Kakko ja Veli-Matti Savinainen pääsivät yrittämään loistavista paikoista, mutta tulosta ei tullut, vaan USA sai tapettua oman alivoimansa.

Leijonat sai vielä erän lopussa uuden ylivoiman, ja tällä kertaa se tuotti tulosta. Sakari Manninen antoi nappisyötön neliön keskellä lapa valmiina odottaneelle Niko Ojamäelle, joka ei erehtynyt, vaan latoi kiekon varmasti verkkoon.

– Niko oli hyvin keskellä ja hyvä kuti lähti yläkulmaan, jo kisojen viidennen syöttöpisteensä saanut Manninen sanoi C Morelle erän jälkeen.

Mannisen mielestä Suomi paransi peliään toiseen erään.

– Tunnetta tuli enemmän ja päästiin enemmän pelin sisälle.

Avauserässä haparoinut Vehviläinen oli kakkoserässä mies paikallaan ja tukki maalinsuunsa totaalisesti.

Erätauolle mentiin 2–2-lukemista.

Ottelu sisältää erityistä mielenkiintoa, sillä joukkueiden riveissä kohtaavat nuoret huippulahjakkuudet Kaapo Kakko ja Jack Hughes. Kakko on 18-vuotias ja Hughes täyttää 18 vuotta tiistaina.

Nuorukaisten odotetaan olevan ensi kesän NHL-varaustilaisuuden kärkinimet. Hughesia on pidetty todennäköisenä ykkösvarauksena ja Kakkoa kakkosvarauksena.

C Moren asiantuntijat Karri Kivi ja Ville Nieminen vertailivat Leijonien Kaapo Kakkoa ja Jack Hughesia.

Toistaiseksi kisoissa Kakko on ollut selvästi tehokkaampi, sillä hän on iskenyt kahdessa aiemmassa ottelussa yhteensä viisi maalia. Hughes on pelannut vielä ilman tehopisteitä.

Suomi teki otteluun kokoonpanomuutoksia. Niistä huomattavin on se, että maalivahtina pelaa Oulun Kärppien Veini Vehviläinen. Kaksi aiempaa peliä maalilla on torjunut Kevin Lankinen.

