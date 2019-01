Menestyjän muotokuva – Naisleijonien luotsiksi tähtäävä Mira Kuisma on tutustunut myös työnsä varjopuoleen: "Olen ollut lähellä uupumusta"

Menestyksellä on hintansa. Tammikuinen arkiaamu ei ole ehtinyt vielä valjeta, kun Mira Kuisma istuu Kalevan studiossa valokuvattavana. Tätä ennen Kuisma on käynyt jo Yle Oulun haastateltavana.

Alle 18-vuotiaiden tyttöjen maajoukkueen päävalmentajalla on riittänyt vientiä sen jälkeen, kun Suomi voitti MM-turnauksessa Japanissa pronssia. Mitali oli Suomelle tyttöjen MM-kisoissa ensimmäinen kahdeksaan vuoteen.

31-vuotiaalla Kuismalla ei ole mitaleista pulaa. Pelaajaurallaan ex-maalivahti oli muun muassa voittamassa maajoukkueen mukana MM-pronssia (2009) ja olympiapronssia (2010).

Myös valmentajaura – vielä suhteellisen lyhyt – on saanut lentävän lähdön. Kahtena viime keväänä Kuisma on luotsannut Kärppien naisten joukkueen mestaruuteen.

Kuisma on kaivanut arvokkaimmat mitalinsa esiin valokuvausta varten. Kämmenkupissa kiiltävät menestyjän merkit.

Juuri nyt Kuisma on yksi Suomi-kiekkoilun mielenkiintoisimmista valmentajanimistä. Ei ole kaukaa haettu ajatus, että Kuisma nousee tulevaisuudessa Suomen naisten maajoukkueen vastuuvetäjäksi – ensimmäisenä naisena koskaan.

– Se on tavoitteeni, Kuisma sanoo epäröimättä.

Ajatusmaailma on kääntynyt kymmenessä vuodessa päälaelleen.

– Kun pelasin itse, en katsonut kertaakaan taktiikkataululle, että mitä valmentaja piirsi tai miten hän suunnitteli harjoitukset. Ajattelin, että valmentajaksi en ala ikinä.

Suomalaisen jääkiekon onni on, että mieli muuttui matkan varrella.

Itsetietoinen mutta ei kusipää

Kuisman rakkaus jääkiekkoon roihahti Kuopiossa. Pikkutyttö viihtyi hallilla alle 5-vuotiaana, kun oma isä torjui kiekkoja harrasteporukan harjoituksissa.

Ensimmäiset luistimenpiirrot ilmestyivät jäähän Puijonlaaksossa, jossa kerrostalokeskittymän pihapiiriin jäädytettiin kenttä lapsien iloksi. Isänsä innoittamana Kuisma löysi paikkansa tolppien välistä.

– Varusteet olivat siistit. Toisaalta minua kiehtoi ajatus siitä, että maalivahti voi yksin olla sankari.

Nuoremmaksi C-junioriksi saakka Kuisma pelasi poikien kanssa.

Yksi elämän käännekohdista ajoittui vuoteen 2005. Lukiolainen pakkasi tavaransa ja muutti unelmansa perässä Ouluun.

Kunnianhimoiset pelaajat tulivat Kärppiin kehittymään ja tekemään itsestään oikeita urheilijoita. Samaan ratkaisuun päätyivät Turun seudulta kotoisin oleva Nina Tikkinen ja lieksalainen Mira Jalosuo.

Kolmikko asui Oulun-vuosiensa alussa kimppakämpässä. Heistä kaikista tuli myös olympiamitalisteja.

Talvella 2010 Mira Kuisma opiskeli Rovaniemellä. Maajoukkuemaalivahti harjoitteli ennen Vancouverin olympialaisia RoKi:n A-poikien kanssa. KUVA: MARKKU LESKINEN

Kuisman unelma viiden renkaan kisoista toteutui vuonna 2010.

– Muistan, kun kuulin olympiavalinnasta. Karjaisin niin, että en muista vastaavaa tunteenpurkausta.

Kuisma oli Vancouverin kisoissa varamaalivahti, joka ei pelannut otteluakaan. Turnauksesta jäi silti upeita muistoja.

Reissun aluksi Kuisma sai pikahälytyksen miesten maajoukkueen harjoituksiin. Euroopasta Kanadaan lentäneet Lasse Kukkonen, Ville Peltonen, Niko Kapanen ja Jarkko Immonen tarvitsivat Vancouverissa heti jäätreenin.

Koska NHL:n tähtivahdit eivät olleet vielä kisakaupungissa, liukui tolppien väliin Naisleijonien 168-senttinen ja 65-kiloinen energiapakkaus.

– Pojat ampuivat minulle ensin löysiä rupelleja siniviivalta. He varmaan luulivat, että en saa mitään kiinni, Kuisma nauraa.

– Lopulta kiekot alkoivat tulla aika lujaa. Taisin vetää silloin elämäni parhaat harjoitukset.

Maalivahteja on pidetty joukkuelajien yksilöurheilijoina. Rosoa löytyi myös Kuisman luonteesta.

– Egoni oli aika suuri. Mielestäni en ollut kuitenkaan kusipää, vaan myönteisellä tavalla itsetietoinen.

"Virheiden vuoksi en huuda pelaajille"

Keväällä 2010 pelit olivat lopullisesti paketissa. Kuismaa piinasi selkävaiva, joka vaati ison leikkauksen uran päättymistä seuranneena kesänä. Ratkaisu oli ehtinyt kypsyä, kun selkä oikutteli.

– Peliuralta jäi harmittamaan vain se, että en kyennyt auttamaan Kärppiä Suomen mestariksi. Ja se, että lukuun ottamatta kahta viimeistä kautta minulla ei koskaan ollut maalivahtivalmentajaa.

Jälkimmäisestä kokemuksesta on ollut hyötyä, kun Kuisma on rakentanut valmentajaidentiteettiään.

– Parhaat fiilikset saan, kun pystyn auttamaan pelaajaa eteenpäin. Tai siitä, että näen pelaajan toiminnassa muutoksen, jos sille on ollut tarve.

Valmentajana Kuisman vastuu on kasvanut pikkuhiljaa, kuten myös kunnianhimo.

– Tietyllä tavalla vain ajauduin valmentajaksi.

Aluksi Kuisma toimi Kärppien naisten ja C2-poikien fysiikka- ja maalivahtivalmentajana. Ajatus päävalmentajan tehtävästä ei ollut vielä millään tavalla mielessä.

– Seppo Karjalainen tuli vuonna 2010 Kärppien naisten päävalmentajaksi. En tiedä, näkikö hän minussa jotain, mutta Sepolta opin paljon. Keskusteluyhteys on säilynyt näihin päiviin.

Käänteentekevä oli kausi 2013–2014, jonka Kuisma aloitti Kärpissä Jukka Nisulan apuvalmentajana. Kesken kauden Nisula kuitenkin luopui tehtävästä – ja joukkue jäi Kuisman vastuulle.

Kuvaannollisesti tilanne oli kuin tarinasta, jossa tyttö tyrkätään pimeään metsään, ja jos susi ei syö kulkijaa, tytöstä tulee metsästäjä.

Kokemus kovassa paikassa karaisi Kuismaa tuleviin haasteisiin.

Kärppien naisten joukkueen kapteeni ja maajoukkueen luottopuolustaja Isa Rahunen on yksi pelaajista, joiden urakehitykseen Kuisma on vaikuttanut.

– Mira ymmärtää pelaajan ajatuksia ja sen, miten joukkue toimii. Valmentajana häntä on helppo lähestyä myös jääkiekon ulkopuolisissa asioissa, Rahunen kuvailee.

– Mira ei ole kopissa mikään älytön psyykkaaja ja hengenluoja. Enemmänkin hän antaa vastuuta pelaajille ja valaa uskoa ”te pystytte tähän” -hengessä.

Kuisma itse haluaa rohkaista pelaajiaan yrittämään ja myös epäonnistumaan. Tuskin on sattumaa, että Kärppien naisten pelissä Jasmin Hulanmäki on veivannut maalin tempulla, jota pelaajat uskaltavat yleensä kokeilla vain harjoituksissa.

– Virheiden vuoksi en huuda tai istuta ketään penkillä.

Oulu vaihtuu Kuortaneeseen

Kuisman työ Kärpissä on viimeisiä siveltimenvetoja vaille valmis. Kauden jälkeen valmentaja muuttaa Oulusta Kuortaneelle, missä odottaa pesti tyttökiekkoilijoiden valmennuskeskuksen vetäjänä.

Tehtävä on suuri luottamuksen osoitus, sillä Kuortaneelle hakeutuu suuri osa maan lahjakkaimmista tyttöjunioreista.

Tuleva lähtö Oulusta nostaa tunteet pintaan.

– Oulusta on tullut kotini. Täällä on tukiverkkoni, Kuortaneelta en tunne juuri ketään.

Ratkaisu kuvastaa Kuisman luonnetta. Hän heittäytyy rohkeasti kohti tuntematonta – oli kyse torjuntavuorosta miesten maajoukkueen harjoituksissa tai vastuun ottamisesta vaihtoaitiossa.

– Mira on vähän sellainen oman tiensä kulkija, tyypillinen maalivahti, Isa Rahunen nauraa.

Viime keväänä Kärppien päävalmentaja Mira Kuisma pääsi jälleen mestaruussuihkuun. Myös kapteeni Isa Rahusella oli hauskaa. KUVA: Jukka Leinonen

Oulusta Kuisma jää kaipaamaan myös Kärppien yhteisöä.

– Parempaa ei Suomesta ei löydy. Tukea on aina tarjolla.

Kun Kuisma nimitettiin tyttöjen maajoukkueen luotsiksi, hän soitti Kärppien miesten joukkueen päävalmentajalle ja Leijonien apuvalmentajalle Mikko Mannerille.

– Kysyin Mikolta, miten Leijonissa on juurrutettu joukkueen toimintaan yhteiset arvot. Lopulta istuin Kärppien miesten joukkueen valmentajakopissa pari tuntia. Katsoimme videoita ja sain vinkkien lisäksi ”Mambalta” vielä muistitikullisen tavaraa mukaan.

Uniongelmat herättivät

Lentopalloseura Ettan valmentaja Olli Kuoksa sanoi takavuosina, että valmentajan ammatissa on pakko murehtia koko ajan.

Myös Kuisman arjessa on isoja haasteita ratkottavana. Kuluvalla kaudella Kärppien peli ei ole ollut parhaassa kuosissaan.

– Meillä on ollut aiempaa isompi pelaajarinki. Yksi seuraus on ollut, että kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä saamaansa vastuuseen.

Harva ymmärtää, miten raadollista ammattivalmentajien arki paineineen ja vaatimuksineen on – varsinkin, jos hoidettavana on seurajoukkueen lisäksi myös maajoukkue. Viimeisen vuoden aikana myös Kuisma on joutunut painamaan jarrupoljinta ja pohtimaan jaksamistaan.

– En ole ollut uupunut, mutta aika lähellä sitä kuitenkin. Välillä on ollut univaikeuksia. Kun ei saa unta, ei jaksa liikkua ja myös syöminen kärsii. Onneksi tukiverkkoni on niin hyvä, että olen saanut ongelmiin apua.

Mira Kuisma jättää Kärpät kuluvan kauden jälkeen ja siirtyy Kuortaneelle tyttökiekkoilijoiden valmennuskeskuksen vetäjäksi. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Yksi Kuisman tärkeistä tukihenkilöistä on Kärppien valmennusryhmään kuuluva Marjo Mäyrä, joka on muun muassa psykoterapian ja työnohjauksen ammattilainen.

– Puhun hänen kanssaan säännöllisesti ja puran ajatuksiani, välillä tuskaakin.

Kuisma ei halua urallaan eteenpäin kiireellä tai hinnalla millä hyvänsä. Kokemuksia on kerättävänä paljon ennen kuin hän on valmis Naisleijonien päävalmentajaksi.

– Naisten maajoukkueessa on entisiä pelikavereitani. Sekin auttaa muistamaan, että valmentajan työssä ei ole mennyt aikaa vielä ihan hirveästi.