Kommentti: Jääkiekon Mestarien liigan markkinointi ontuu ja pahasti – se nähtiin myös Raksilassa tiistaina

Kyseessä olevat joukkueet on rahoilla tehtyjä ja joka kausi on aika haipakkaa pelaajien lähdöstä pois. Toisakseen kyllä nuo tutut joukkueet on parempia seurata, kuin outoja joukkueita. Lisäksi jos haluaa laatupelejä nähdä, on netti-maksukanavat siihen parhaita. Kuitenkin hyvän joukkueen tekeminen on vuosien työn tulos. Vähennetään joukkueiden määrää, niin taso liigassa paranee. Media alkaa jo kesällä kehumaan jonkin joukkueen mukamas vahvistuksia. Ei ne ole muualla, kuin mestiksessä vahvistuksia. Se on niiden taso minusta. Kesällä/syksyllä jokin IP lehti kehui sportin vahvistuksia, kommentoin lehdelle, että enpä ikään ole kuullut tuollaisia pelaajia edes olevankaan. Kumma, kun kohta 50v olen pelejä seurannut. Ei siis tarvi neuvoa, mikä on paitsio.