Kommentti: Jääkiekon Mestarien liiga tarvitsee vahvan Keski-Euroopan – yksi kipupiste on Ruotsi

Jääkiekon Mestarien liigan alkutaival oli kivinen, mutta pahimmat kasvukivut alkavat olla takanapäin. Sarjaa ei voi vielä kutsua jättimenestykseksi, mutta jonkinlainen menestys sekin on, että Mestarien liiga on vielä olemassa ja sen tulevaisuus on turvattu.