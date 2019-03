Kärppien välierävastustaja on HIFK – "Vastassa on Suomen kovin jääkiekkojoukkue"

No niin sitten jaellaan jäähyjä oikein urakalla jokaisesta hipaisusta, minkä Kärpät tekevät. Toisaalta Hifk:n telomiset katsotaan normaaliin peliin kuuluviksi. Kaiken huipuksi on vielä pelikieltoja jakeleva videotuomarointi, missä on laadittu ennakkolistat niistä Kärppien avainpelaajista, jotka saattaisivat haitata Hifk:in etenemistä finaaliin. Mikään ei yllätä.