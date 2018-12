Kärppien avainpelaajia sivussa Mestarien liigan puolivälieräavauksesta – Manner: ” Usein tällaisessa tilanteessa tulee mentaalinen terästäytyminen”

Kärpät aloittaa Mestarien liigan puolivälierät illalla Itävallassa. Oululaisten vastustaja kaksiosasisessa puolivälieräsarjassa on kuusi kertaa tällä vuosituhannella EBEL-liigan mestaruutta juhlinut Salzburg.

Joukkueet kohtaavat uudelleen minisarjan ratkaisevassa ottelussa viikon kuluttua Raksilassa.

Kokoonpanossa takaiskuja

Kärpiltä puuttuu tärkeästä pelistä monta avainpelaajaa. Ykkösketjusta puuttuu joukkueen kultakypärä Ville Leskinen sekä lauantaina Lahdessa pelin kesken jättänyt tehopuolustaja Shaun Heshka.

Sivussa on myös nelosketjun työmyyrä Jari Sailio. Kolmikko jäi Ouluun parantelemaan kolhujaan, eikä matkustanut joukkueen mukana Itävaltaan.

Jo aiemmin loukkaantunut Jasse Ikonen ei ole myöskään vielä pelikuntoinen.

– Ei tämä silti mitään muuta. Usein tällaisessa tilanteessa tulee mentaalinen terästäytyminen koko joukkueelle. Nyt pääsee sellaisia pelaajia isompiin rooleihin, jotka ovat jaksaneet tehdä töitä ja odottaa paikkaansa, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kommentoi joukkueen aamujäiden jälkeen.

Kärpät ennakkosuosikki

Kärppien ja Salzburgin tie puolivälieriin on nopeasti katsottuna samanlainen. Molemmat voittivat alkulohkonsa ja etenivät edelliseltä pudotuspelikierrokselta jatkoon samalla kaavalla: tasapeli vieraissa ja kotihallissa ratkaisevassa pelissä kolmannen erän kirillä jatkoon.

Suurin ero oli se, että Kärpät pudotti Sveitsin suurseura Zürichin, kun taas Salzburg kampesi sivuun paria pykälää kevyemmän ranskalaisen Rouenin.

Kärpät lähtee pahoista poissaolijoista huolimatta illan otteluun ennakkosuosikkina, vaikka itävaltalaiset kaatoivat alkulohkossa ruotsalaisseura Växjön ja Kari Jalosen luotsaaman Bernin.

– Molemmille tulee varmasti omat momentuminsa pelissä. Meidän pitää puolustaa tänään todella hyvin, sillä Salzburg on taitava lyhytsyöttöpelissä. Maltti pitää säilyä, Manner alleviivasi.

Kotijoukkueen paras pistemies on Tapparassakin vajaat kymmenen vuotta sitten piipahtanut John Hughes tehoin 1+7. Kärppien pörssikärki on ruotsalaissentteri Nicklas Lasu, joka on tehtaillut tehot 7+5.

– Täytyy sanoa, että pidän todella paljon näistä CHL:n pudotuspeleistä. Liigassa tähän aikaan vuodesta ajattelee joskus, että taas on edessä yksi peruspeli, mutta nämä ovat aina erilaisia. Viime kierroksella Zürichiä vastaan vastapuolella pelasi kaksi hyvää ystävääni, enkä todellakaan anna heidän koskaan voittaa. Tuollaiset pikku jutut tekevät pelistä aina hauskempia, Lasu jutteli.

CHL-pelit eivät ole aiheuttaneet missään kovin suurta yleisöryntäystä jäähalleihin, mutta Mannerin mukaan Salzburgissa pitäisi olla illalla hyvin katsojia paikalla.

–Meidän paikallinen bussikuski vakuutteli, että illalla on paljon väkeä paikalla.

Kärppien kokoonpano illan ottelussa:

1.ketju

Sami Anttila - Nicklas Lasu - Radek Koblizek

Atte Ohtamaa - Aleksi Mäkelä

2.ketju

Mika Pyörälä - Rasmus Kupari - Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme - Jani Hakanpää

3.ketju

Oskar Osala - Michal Kristof - Jasper Lindsten

Lasse Kukkonen - Mikko Niemelä

4.ketju

Jyri Junnila - Miska Humaloja - Otto Karvinen

13. hyökkääjä Tino Metsävainio

Maalissa: Veini Vehviläinen (Jussi Rynnäs)