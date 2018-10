Kärpät–Ilves 3.erä: Päätöserä käynnissä Raksilassa - Riittääkö tamperelaisten takaa-ajo?

Ei hätää, hyvä maalivahti kannattelee vaikeina hetkinä. Näin se oli Ahmoissakin, Pallokarhut myllytti mutta me vietiin yleensä aina pelit kotiin ja poika Martinhoviin. Mutta kyllä kahden kalleimman pelaajan Kriston ja Lasun pitää ehdottomasti ottaa vastuuta. Lasu oli 3;ssa eka pelissä pirteä mutta nyt pudonnut taas ulkokaarelle. Se vaan on nykylätkäsä, että jos et mene maalille ja tilanteisiin täysillä 100 lasissa, ei tule pojoja, (näin on kuulemma STT:n mukaan käynyt myös Puljulle). Lasu tekee kyllä urakkatahdilla töitä siniviivalla ja kulmissa niin ku entinen Limingan lakeuksien heinämies mutta ei kulmista tehdä maaleja, juurikaan. Kristofer on taas fyysisesti liian pieni SM liikaan, eikä missään nimessä ainakaan 1. ketjuun, ehkä nelosessa voisi tappaa jäähyjä mutta vuosipalkka siihen duunari hommaan kohtuuton.