Kärpät voiton päässä Suomen mestaruudesta - HPK jäi viidennessä finaalissa nollille

Kärpät on voiton päässä Suomen mestaruudesta. Hämeenlinnan Pallokerho jäi viidennessä Raksilassa pelatussa finaalissa nollille.

Kärppien maaleista vastasivat avauserässä osunut Teemu Kivihalme sekä toisessa erässä maalannut Otto Karvinen.

Veini Vehviläisen nollapeli tuli 29 torjunnalla.

1.erä

Ottelu on käynnissä.

HPK sai heti ensimmäisessä vaihdossa paineen Kärppien alueelle ja maalipaikkakin syntyi.

Vieraiden paine jatkui myös seuraavissa vaihdoissa. Vehviläinen on joutunut jo tosissaan töihin.

Vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen Kärpät siirtyi ottelussa johtoon. Asaialla oli jälleen oululaisten viime peliin uusittu ykkösketju. Larmi haparoi maalillaa ja Teemu Kivihalme vei Kärpät johtoon Radek Koblizekin syötöstä.

Kärpät pääsee viidennessä finaalissa johtoon Teemu Kivihalmeen maalilla.

Vajaan viiden minuutin jälkeen tunteet kuumenivat keskialueella. Parivaljakkoja oli useampia, mutta jäähyn otti ainoastaan Otto Karvinen, joka löi kypärän HPK-pelaajan päästä. Kärpät selvitti alivoiman kuitenkin vaivatta.

Avauserä on ylittänyt puolivälin. Kärpät johtaa edelleen maalilla, mutta peli on pyörinyt viime minuuttien aikana paljon oululaisten puolustusalueella. Vehviläinen on torjunut toistaiseksi seitsemän kertaa, Larmi kolme.

HPK pelasi hyvällä syötöllä Eetu Tuulolalle hyvän maalipaikan. Vehviläinen tuli reilusti vastaan ja peitti laukauksen.

Avauserä on ollut vierasjoukkueen, vaikka Kärpät peliä johtaakin. Kotijoukkue kuitenkin on onnistunut siinä tärkeimmässä eli maalinteossa. Kärpät myös puolustaa hyvin ja maltilla. Yltiöpäistä hassuttelua ei taideta enää tänä keväänä nähdä.

Kärpät sai erän lopussa hyvän paikan, kun kiekko toimitettiin viivasta Larmin vartioimalle maalille. Larmi oli selällään, mutta Kärpät ei saanut hyödynnettyä tilannetta lopulta. HPK-vahti ei ole ollut erityisen vakuuttava avauserässä.

Ensimmäinen erä on Raksilassa taputeltu. Erätauolle lähdettiin kärppäjohdossa 1-0. Maalivahtien torjunnat Vehviläinen 11, Larmi seitsemän.

Kärppävahti Veini Vehviläinen pelasti Kärpät HPK:n tasoitusmaalilta viidennen liigafinaalin ensimmäisessä erässä.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

Peli ei ole yhtä vauhdikas, kuin monet aikaisemmat Kärppien pudotuspeliottelut. Kärpät on lähestynyt kahta viimeisentä ottelua selvästi puolustuksen kautta. Ajoittain pikkupedot saavat nopeista vastahyökkäyksistä hyvän paineen myös vieraiden alueelle, mutta muuten Kärpät antaa HPK:n olla aloitteellisempi joukkue.

Nelosketju pelasi hetki sitten vahvan vaihdon, joka alkoi Jari Sailion luistelukilpailuvoitosta ja päättyi pieneen poikapainiin maalin edessä.

Kärppien Veini Vehviläinen estää HPK:n maalipaikan läheltä piti -tilanteessa.

Nelosketju onkin ollut toisen erän alussa ainoa kärppäketju, joka on saanut pelin HPK:n päätyyn. Kärpille ei silti mitään hätää ole toistaiseksi ollut. HPK ei pääse ykkösluokan maalipaikoille.

Kärpät sai hyvän vastahyökkäyksen, kun kakkosketju pääsi iskemään ylivoimaisena. Maalia ei kuitenkaan syntynyt. Myös HPK:lla on ollut viime minuuttien aikana muutama laadukas aihio.

Raksilassa on paikalla 5805 katsojaa. Ennen pelin alkua kaukalon yhdestä kulmasta pyhitetty baarikatsomo ammotti tyhjyyttään. Siellä näytti olevan alle kymmnen lipun ostanutta. Avauserän jälkeen baarikulmakin avattiin ilmeisesti kaikelle kansalle, koska väkeä on siellä nyt hieman enemmän.

Jari Sailio on ollut viidennessä finaalissa pelipäällä. Sailio polkee pyyteettömästi pitkiin irtokiekkoihin, taklaa ja taistelee sekä karvaa hyvin.

Otto Karvinen vie Kärpät kahden maalin johtoon HPK:ta vastaan.

Vajaat kaksi minuuttia ennen erätaukoa Kärpät karkasi kahden maalin päähän, kun Otto Karvinen karkasi puolittain läpi ja lirutti kiekon ohi Larmin. Maaliin ei merkitty syöttäjiä.

Viimeiselle erätauolle lähdettiin Kärppien 2-0 johdossa. HPK hallitsi toisessakin erässä kenttätapahtumia, mutta Kärpät puolusti tunnollisesti ja käytti HPK:n virheet hyväkseen.

3.erä

Ottelun kolmas erä on alkanut.

Kärppien Aleksi Heponiemi sai heti erän alussa maalipaikan, kun puolustajan laukaus kimposi päätypleksistä suoraan Heponiemelle maalin kulmalle. Tulosta ei syntynyt.

Kärppien pelisuunnitelma pitää edelleen. Joukkue puolustaa hyvin ja iskee vastaan paikan auetessa. Vehviläinen maalilla hoitaa loput.

Kärpät sai hyvän hyökkäyksen, jonka päätteeksi Emil Larmi näytti potkaisevan maalin pois paikaltaan. Pelin viivyttämisestä ei kuitenkaan vihelletty rangaistusta.

Erä lähestyy jo puoliväliä, eikä HPK saa luotua tarpeeksi laadukkaita, aivan a-luokan maalipaikkoja.

HPK sai oivan kavennusmahdollisuuden, kun Oskar Osala sai pikkukakkosen kampituksesta. Yleisö ei syty tämän illan tuomaritoiminnalle, josta kotijoukkue ei ole ainakaan hyötynyt.

Kärppien Oskar Osala saa kahden minuutin rangaistuksen kampituksesta kolmannessa erässä.

HPK sai pelattua loistavan maalipaikan kultakypärä Teemu Turuselle, mutta Vehviläinen nappasi ohjurin hanskaansa. Kärpät kesti lopun alivoimasta hyvin.

Kolmatta erää on jäljellä kuutisen minuuttia. Kärpillä on peli hyvin näpeissä. HPK:sta alkaa näkymään jo pieniä turhautumisen merkkejä.

Ville Leskinen pääsi yrittämään puolittaisesta läpiajosta neljä minuuttia ennen pelin loppua, mutta Larmin länget pysyivät tällä kertaa kiinni.

Peliaikaa jäljellä reilut kaksi minuuttia. HPK hakee vimmatusti kavennusta, mutta Kärpät ei panikoi. Larmi on pois maaliltaan. HPK otti myös aikalisän.

HPK sai armottoman pyörityksen kärppäpäätyyn. Vehviläinen mukaan lukien lähes kaikki kärppäpelaajat olivat rähmällään. HPK sai kiekon kuitenkin vain tolppaan.

Ottelu on päättynyt. Kärpät voitti 2-0.