Kärpät turhautui viimeisessä erässä, eikä maalinteko onnistunut – Salzburg menee jatkoon yhteismaaleilla 3-4

Kärpät ja itävaltalaisseura Salzburg pelasivat Mestarien liigan ratkaisevaa puolivälieräottelua Raksilassa. Salzburg voitti kaksiosaisen puolivälierän ensimmäisen kohtaamisen viikko sitten Itävallassa.

Jatkoon pääsee kahden ottelun yhteismaaleilla. Itävaltalaisten voitettua viikko sitten 3-2, tarvitsee Kärpät kotihallissaan maalin voiton päästäkseen jatkoajalle tai vähintään kahden maalin voiton edetäkseen suoraan välierävaiheeseen.

Kärppien kokoonpanoon palaavat sairastuvalta kanadalaispuolustaja Shaun Heshka sekä hyökkääjä Jasse Ikonen. Sivussa on ainoastaan vasta vuodenvaihteen jälkeen kaukaloon palaava Jari Sailio.

Vierasjoukkue Salzburg tiedostaa Kärppien vaarallisuuden kotihallissaan.

– Kärpät pelaa varmasti kotikaukalossaan aggressiivisemmin. He karvaavat varmasti enemmän ja ovat taatusti hereillä. Siksi jokaisen meidän pelaajan pitää lyödä parasta pöytään illalla, Salzburgin päävalmentaja Greg Poss sanoi CHL:n otteluennakossa.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Raksilassa on odotetusti todella vähän katsojia paikalla, vaikka kyseessä on oululaisjoukkueen tämän kauden toistaiseksi tärkein peli.

Ensimmäinen neljännes avauserästä on tarjonnut vauhdikasta kiekkoa, joka on suoraa jatkoa joukkueiden edelliselle kohtaamiselle. Vieraat olivat ensimmäisten minuuttien aikana aktiivisempi osapuoli, mutta aivan viime minuuttien aikana Kärpät on saanut hieman paremmin pelistä kiinni. Kärpät pääsi viiden minuutin jälkeen ylivoimalle, kun Martin Štajnoch otti jäähyn korkeasta mailasta.

Kärpät ei saanut ylivoimamaalia aikaan, vaikka pakkopeli pyörikin ajoittain mallikkaasti. Tähän otteluun paluun kokoonpanoon tehnyt Heshka laukoi kiekon kertaalleen ylärimaan.

Jäähyjen värittämä erä on ylittänyt puolivälin. Vierasjoukkuekin pääsi yrittämään kertaalleen miesylivoimalla tuloksetta. Työntekoa lisännyt Kärpät sai illan toisen ylivoiman heti erän puolivälin jälkeen. Paras paikka osui Lasse Kukkoselle maalin edustalla, mutta ohjaus meni hieman ohi. Heti Kärppien tilanteen jälkeen puntit tasoittuivat ja Aleksi Heponiemi lähti istumaan 2+2 minuutin rangaistusta.

Vierasjoukkue Salzburg siirtyi 0-1-johtoon Heponiemen jälkimmäisen kaksiminuuttisen aikana. Irtokiekon maalin edestä törkkäsi lopulta sisään Alexander Racuchenwald. Maaliin ei merkitty syöttäjiä, mikä on etenkin ylivoimamaaleissa melko erikoista.

Jäähyily jatkui, kun Ryan Duncan kolautti Jyri Junnilaa päähän. Kärppien ylivoima ei kuitenkaan toiminut, vaikka Kukkoselle pelattiinkin loistava paikka maalin eteen. Laukaus meni kuitenkin ohi.

Avauserän lopussa myös tunteet alkoivat kuumeta. Kapteeni Atte Ohtamaa sai hieman iskua päähän, josta syntyi useamman pelaajan pystypaini. Tuomaristo kuitenkin rauhoitti tilanteen.

Maalivahtien torjunnat avauserässä: Veini Vehviläinen neljä, Stephen Michalek 12.

2. erä

Toinen erä on käynnissä. Kärpät tarvitsee nyt vähintään kaksi maalia päästäkseen jatkoajalle ja kolme maalia suoraan välieräpaikkaan.

Kärpät tasoitti pelin vajaan kahden minuutin pelin jälkeen. Kiekonriiston jälkeen Aleksi Heponiemi antoi loistavan syötön Oskar Osalalle, joka purjehti maalintekoon.

Vajaan viiden minuutin pelin jälkeen Kärpät pääsi jälleen ylivoimalle. Kuluvalta kaudelta jo tutuksi tullut vaisu ylivoimapelaaminen sai jatkoa, eikä Kärpät saanut kunnon pakkopeliä aikaan tälläkään kertaa.

Ottelu on puolivälissä ja Kärpät on ottanut pelin täysin haltuunsa. Vieraat eivät pysy nyt kyydissä enää ollenkaan ja Kärpät vyöryttää pitkiä hyökkäyksiä jatkuvalla syötöällä itävaltalaisten päätyyn. Edes purkukiekkojen aikana Salzburg ei saa kunnolla vaihdettua kentällisiä, mikä luonnollisesti lisää ongelmia. Ilmassa roikkuu joko maali tai itävaltalaisten jäähy.

Toista erää on jäljellä vajaat neljä minuuttia, eikä voimasuhteet ole muuttuneet. Kärpät doiminoi kenttätapahtumia, mutta maalit puuttuvat. Salzburg on ollut toisen erän täysin pulassa ja yrittää roikkua mukana sen minkä pystyy.

Raksilassa on kaksi erää pelattu. Ottelu on 1-1 ja yhteismaalit 3-4 Salzburgille. Veini Vehviläinen on torjunut kahdessa erässä kymmenen kertaa. Virkaveli Michalek 25 kertaa.

3. erä

Ottelun päätöserä on käynnissä.

Päätöserän ensimmäinen neljännes on alkanut kärppäkomennossa. Peli pyörii jatkuvasti pitkiä pätkiä itävaltalaisten puolustuspäässä ja maalipaikkojakin syntyy, mutta maaleja ei. Jokainen kärppäketju pystyy tällä hetkellä luomaan hyvää hyökkäyspeliä.

Illan tuomaritoiminta on herättänyt kotiyleisössä närää ja ihan aiheesta. Heponiemen avauserässä saama 2+2 minuutin rangaistus oli heppoinen, eikä vieraille ole vihelletty useasta selvästä paikastaan jäähyä.

Kärpät ei onnistunut taaskaan ylivoimalla. Kotijoukkueella on enää reilut kahdeksan minuuttia aikaa tehdä vähintään yksi maali.

Vaikka vierasjoukkue Salzburg ei saa luotua minkäänlaista hyökkäyspeliä, he puolustavat kuitenkin erinomaisesti oman maalinsa edustaa. Vieraiden maalivahti on torjunut jo yli 40 kertaa ottelun aikana.

Kärppien otteissa alkaa näkymään turhautumisen merkkejä. Peliaikaa on jäljellä reilut viisi minuuttia.

Kärpillä on kaksi minuuttia armonaikaa.

Kärpät pelaa viimeisen minuutin ilman maalivahtia.

Kärpät ei onnistu maalinteossa ja näin oululaisten taru tämän kauden Mestarien liigassa päättyy viimeisenä suomalaisjoukkueena.

Salzburg menee jatkooon yhteismaalein 3-4.

Kaleva seurasi ottelua Raksilassa. Ottelu päättyi 1-1.