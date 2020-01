Kärpät-TPS 3. erä: Kärpät selvitti kahden miehen alivoiman – Vieraiden aika käymässä vähiin

Tasan kolme viikkoa sitten Raksilassa viimeksi kolme pistettä napannut Kärpät yrittää kerätä täyden pistepotin Turun Palloseuran kustannuksella parhaillaan Raksilassa käynnissä olevassa ottelussa.

Kyseessä on joukkueiden kauden neljäs ja runkosarjan viimeinen keskinäinen kohtaaminen. Kärpät on voittanut tämän kauden kaikki aiemmat keskinäiset pelit.

Kärpät lähti lauantain kamppailuun maukas Ilves-vierasvoitto vyöllään. Kärpät jätti tupsukorvat Tampereella nollille tiiviin viisikkopuolustuksensa ansiosta. Pikkupetojen maalia TPS-pelissäkin vartioiva Justus Annunen pelasi Tampereella kauden kuudennen nollapelinsä.

Kärppien kokoonpanossa ei ole lauantaina suuria muutoksia. Kokoonpanoon nousevat tuoreina miehinä Julius Hermonen sekä Miska Humaloja.

Kärpät saa otteluun pienen lepoedun, sillä turkulaiset pelasivat perjantaina Kuopiossa. Nähtäväksi jää, näkyykö rasitusero kaukalossa lauantaina.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Peli sai vauhdikkaan alun. Kärppien kakkosketju oli värkätä heti avausmaalin, mutta Michal Kristof ei onnistunut avopaikastaan.

Kotijoukkue on aloittanut pelin todella vahvasti. Kärpät on hallinnut suvereenisti avauserän ensimmäistä neljännestä. Jokainen ketju on saanut pelin turkulaisten puolustuspäähän.

Kärpillä on ollut jo useampia laadukkaita maalipaikkoja. Viimeisin osui Jesse Puljujärvelle, jonka laukauksen kuitenkin TPS:n maalia vartioiva Erik Källgren torjui. Källgrenille on kirjattu jo seitsemän torjuntaa. Annuselle pyöreät nolla.

TPS kuitenkin avasi maalitilin ottelussa, kun Markus Nurmi yllätti kovalla laukauksella Annusen, jolle torjuntoja ei ole vielä kertynyt.

Erä on edennyt jo reilusti yli puolivälin. Annusen ensimmäinen torjunta tuli purkukiekkoon 11 minuutin pelin jälkeen. Voimasuhteissa ei kummempaa muutosta ole tapahtunut. Kärpät hallitsee kenttätapahtumia edelleen suvereenisti.

Juho Lammikolla oli oiva mahdollisuus tasoittaa peli, mutta porilaisen tuuppaama kiekko ei yllättänyt Källgreniä.

Toinen päätuomareista sai erän lopulla purkukiekon ikävästi naamaansa. Kiekon naamaansa saanut tuomari Jarno Heikkinen pystyi kuitenkin jatkamaan peliä Kärppien lääkärin nopean tarkistuksen jälkeen.

Erän viimeisellä minuutilla Jasper Lindstenillä oli vielä loistava tilaisuus tasoittaa peli, kun TPS-puolustaja hukkasi kiekon oman maalin edessä. Lindstenin harhautukset eivät kuitenkaan tepsineet.

Sen lisäksi, että Kärpät hävisi avauserän, lähtevät oululaiset myös alivoimalla toiseen erään. Topi Niemelä otti pikkukakkosen vielä aivan viime hetkillä.

2.erä

Toinen erä on alkanut. Kärpät aloitti erän alivoimalla Niemelän jäähyn johdosta.

Kärpät selvitti alivoima, vaikka se vaatikin Annuselta yhden pelastuksen. Puntit tasoittuivat puoli minuuttia ennen Niemelän jäähyn päättymistä, kun Jari Sailiota rikottiin ja TPS-pelaaja lähti pikkukakkoselle.

Kärpät ei saanut ylivoimalla maalia, eikä pakkopeliä kunnolla edes pyörimään. TPS sen sijaan oli tuikata alivoimamaalin. Heti TPS-jäähyn päätyttyä Julius Junttila menetti kiekon vaarallisesti omalla puolustussiniviivalla, mutta TPS ei onnistunut tekemään maalia.

Kärpät tasoittaa 1-1 ylivoimalla. Maalintekijänä Jussi Jokinen.

Toinen erä on edennyt jo puoliväliin. Turkulaisten kultakypärä Lauri Pajuniemi otti hetki sitten kipeää ja liukui vaihtoon kaksinkerroin.

Kärpät puolestaan joutui jälleen alivoimalle. Kärpät otti jo nelännessä perättäisessä pelissä joukkuerangaistuksen väärästä vaihdosta.

TPS pyöritti ylivoimaa mallikkaasti, mutta kotijoukkue kesti. Kärpät pääsi myös yrittämään maalia, kun Juho Lammikko ja Mika Pyörälä karkasivat alivoimalla ylivoimahyökkäykseen. Pyörälän veto ei kuitenkaan uponnut turkulaisten maaliin.

Kärpät siirtyy 2-1-johtoon Jasper Lindstenin osumalla.

Toista erää on jäljellä enää reilut viisi minuuttia. Viimeiset minuutit kaukalossa on painittu melko tasavahvasti. Kärpät ei ole saanut järin vaarallisia maalipaikkoja ja muutenkin oululaisten pelaamista on leimannut lievä tuskastuminen viime minuuttien aikana. TPS puolestaan on hyökkäysalueelle päästessään vaarallinen, mutta pitkiä pyörityksiä TPS saa silti harvakseltaan.

Kärpät pääsi ylivoimalle vieraiden otettua pikkukakkosen poikittaisesta mailasta. Kärpät onnistui tasoittamaan pelin ylivoimalla, kun Jussi Jokinen toimitti kiekon TPS:n verkkoon. Jokinen on tehtaillut TPS:ää vastaan melkoisen läjän tehopisteitä tällä kaudella.

Vain hetki tasoitusmaalin jälkeen Radek Koblizek oli läpiajossa, mutta TPS:n turkulaisvahti Källgren torjui.

Radek Koblizek tekee Kärpille 3-1-maalin.

Kärpät siirtyi johtoon reilut kolme minuuttia ennen erätaukoa, kun Jasper Lindsten laukoi tulisesti isännät ensimmäistä kertaa illan aikana johtoon.

Eikä kotijoukkueen maalitehtailu siihen loppunut. Vajaat kaksi minuuttia ennen erän päättymistä Koblizek vei Kärpät jo kahden maalin päähän.

Kaksi erää on pelattu ja Kärpät lähtee päätöserään tukevassa johdossa tehominuuttiensa ansiosta.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut.

Turkulaisten takaa-ajo vaikeutui, kun vieraat ottivat jäähyn. Kärppien ylivoima pyöri kohtuullisesti ja maalipaikkoja syntyi pari, mutta lisäosumia ei nähty kahden minuutin aikana.

TPS sai oivan kavennuspaikan, mutta Jesse Koskenkorva oli maaliviivan tuntumassa viimeisenä lukkona kauhomassa kiekkoa.

Turkulaisten oljenkorsi avautui erän puolivälissä, kun Jakub Krejcik sai pikkukakkosen. Vajaata minuuttia myöhemmin Jokinen otti myös rangaistuksen, joten TPS pääsi reiluksi minuutiksi kahden miehen ylivoimalle. Kärpät kuitenkin selvitti kahden miehen alivoiman tyylikkäästi.

TPS on saanut painetta viime minuuttien aikana Kärppien päätyyn. Huippuvaarallisia maalipaikkoja turkulaiset eivät ole kuitenkaan saaneet aikaan. Peliaikaa on jäljellä enää viitisen minuuttia.

Kaleva seuraa peliä Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 3-1.