Kärpät-TPS 2.erä: Koblizek toi Kärpät maalin päähän - Menettääkö TPS taas kahden maalin johtonsa?

Kärpät ja TPS kohtaavat toistamiseen tällä kaudella. Aiemmin syksyllä Kärpät vei pisteet Turusta voittomaalikilpailun jälkeen Otto Karvisen maalilla.

Kärpät saa otteluun mukaan muutaman pelin huilanneen Mika Pyörälän. Veteraanihyökkääjä menetti kultakypärän toipilasaikana Aleksi Heponiemelle. Kärpät pääsee otteluun muutenkin parhaalla kokoonpanolla, sillä sairastuvalla ei ole käytännössä enää ketään.

Tuore vahvistus Oskar Osala ei pukeudu vielä kärppäpaitaan kärkikamppailussa. Oululaisten maalia vartioi Veini Vehviläinen.

TPS hävisi eilen KalPalle Kuopiossa. Turkulaisten hyökkäysvitjoissa on tehty Kärpät-otteluun pientä hienosäätöä.

1.erä

Ottelu on alkanut. Raksilassa on yleisöä hyvin paikalla. Halli saattaa olla jopa loppuunmyyty.

Ottelu on saanut vauhdikkaan alun. Ykkös- ja kakkosketjut pelasivat tasavahvat vaihdot, mutta Kärppien kolmosketju sai värkättyä heti hyvän maalipaikan Jasper Lindstenin hyvän hyökkäyspään kiekonriiston jälkeen. Myös Kärppien nelosketju sai vahvan hyökkäyksen kohti TPS-maalia.

Kärppien Radek Koblizek oli unohtunut yksin turkulaisten maalin eteen, ja sinne löysi tiensä myös kiekko. Tshekkihyökkääjä ei kuitenkaan pystynyt ohittamaan Rasmus Tirrosta.

Pelitapahtumien vastaisesti TPS siirtyi ottelussa johtoon reilun neljän minuutin pelin jälkeen. Maalintekijä oli Oula Palve. Kiekko muutti ilkeästi suuntaa, eikä Veini Vehviläinen saanut torjuttua. Vehviläiselle ei ole kirjattu vielä ainuttakaan torjuntaa ottelussa.

Turkulaisten maalintekijä Palve on tehnyt tällä kaudella kolme maalia Kärppien verkkoon. Kukaan toinen TPS-pelaaja ei olekaan maalinteossa onnistunut.

Illan ottelua on seuraamassa myös suosittu yhtye Sunrise Avenue, joka esiintyy myöhemmin tänään Oulussa.

Erä lähestyy puoliväliä. Pelissä on mukavasti vauhtia ja myös tunnettu. Pystypaineja on nähty jo useita kummankin maalin edustalla. Kaikenkaikkiaan peli vaikuttaa toistaiseksi sellaiselta kuin kärkikamppailun pitääkin olla.

TPS siirtyi ottelussa 0-2-johtoon Veini Vehviläisen karmean virheen seurauksena. Vehviläinen oli lyömässä kohti lipuvaa kiekkoa, mutta löi siitä ohi. Kiekko lipui maaliin. Maalintekijäksi merkittiin ex-kärppä Simon Suoranta.

Erä lähestyy loppua. Kolmossentteri Michal Kristof sai hetki sitten kiekon kipeästi naamaansa. Slovakkihyökkääjä istuskelee parhaillaan jääpussin kanssa vaihtopenkillä.

TPS pääsi erän lopulla vielä ylivoimalle, kun Shaun Heshka otti pikkukakkosen korkeasta mailasta. Turkulaiset eivät saaneet kuitenkaan maalia.

Erän viimeisillä sekunneilla Kärppien ykkösketju sai vielä kovan myllytyksen TPS:n maalille, mutta osumaa ei syntynyt.

Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen 6, Tirronen 10.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

Toisesta erästä on pelattu ensimmäinen neljännes. Molemmilla on ollut muutamia puolittaisia maalipaikkoja, eikä kumpikaan ole ottanut peliä varsinaisesti haltuunsa. TPS:n vauhti on tippunut ehkä napsun avauserästä.

TPS pääsi pelaamaan sarjan vaarallisinta ylivoimaansa, kun Jani Hakanpää otti jäähyn. Puntit tasoittuivat kuitenkin vajaan minuutin jälkeen, kun Palve otti huitomisjäähyn.

Raksilassa on paikalla 6200 katsojaa. Se on ilmeisesti hallin nykyinen maksimikapasiteetti.

Tasavajaalla pelatessa Elias Karvonen pääsi läpiajoon, mutta Vehviläinen selvitti tilanteen. Kärppävahti on pelannut totutun hyvin virheensä jälkeen.

Kärpät sai pelasi minuutin ylivoimaa, mutta ei saanut maalia.

Hallissa on paikalla myös kohtuullisen pieni, mutta mukavan äänekäs turkulaisten faniryhmä.

Kärpät pääsi ennen ottelun puoliväliä ylivoimalle, kun Ilari Filppula otti pikkukakkosen koukkaamisesta. Kärpät ei kuitenkaan saanut maalia. Heti ylivoiman päätyttyä Jani Hakanpää ja Rasmus Kupari tunaroivat kiekon kanssa ja TPS oli päästä iskemään illan kolmannen osumansa.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Lindsten hankki oululaisille ylivoiman. Hetkeä aiemmin Lindsten työnsi TPS-pelaajan turkulaisten maalivahdin Rasmus Tirrosen päälle. Lindstenillä näyttää riittävän näyttöhaluja kasvattajaseuraansa vastaan. Kärppien ylivoima oli kuitenkin ponnetonta ja TPS selvitti alivoimansa helposti.

Erän viimeisen neljänneksen käynnistyessä Kärpät nousi maalin päähän. Ville Leskinen ja Radek Koblizek hyökkäsivät vahvasti, ja Leskinen syötti tshekkihyökkääjälle, joka iski kavennuksen.

Kärpät oli lähellä tasoitusta heti maalin jälkeen, mutta Heponiemen veto ei mennyt maaliin. TPS menetti eilen Kuopiossa kahden maalin johtonsa ja hävisi lopulta pelin. Toistuuko sama nyt?

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-2.