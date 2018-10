Kärpät-Tappara 2.erä: Kupari tasoitti pelin - Kaartelu päättyi komeaan laukaukseen

Kärpät ja Tappara kohtaavat jo toistamiseen tällä kaudella. Kärpät vei joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen kuun alussa nimiinsä ja hakee nyt jo kotihallissaan 11. perättäistä voittoa Liigassa.

Myös Tappara on vahvassa kunnossa tätä nykyä. Vaisusti kauden aloittanut tamperelaisryhmä on jäänyt edellisen kahdeksan pelin jaksolla ilman pisteitä ainoastaan kertaalleen - vastassa oli tuolloin juuri Kärpät.

Kärppien kokoonpanosta puuttuu Aleksi Heponiemi sekä Jani Hakanpää. Päävalmentaja Mannerin mukaan kumpikaan ei ole pitkään sivussa. Lisäksi sivussa ovat jo pitempään poissa olleet Miska Humaloja ja Sami Anttila, joka tosin oli Tappara-pelin alla alkulämmittelyssä jo jäällä mukana.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Ensimmäiset viisi minuuttia ovat oleet tunnustelua. Vauhtia ei ole vielä kuten Monzassa ja molemmat tuntuvat tarkkailevan toisiaan. Maalipaikkoja ei ole juuri ollut, Tapparalla niistä vähistä paremmat toistaiseksi. Paras paikka on ollut toistaiseksi Otso Rantakarilla.

Tappara on ottanut Kärppien hyökkäykset ylhäältä hyvin kiinni, eikä oululaiset ole saaneet tuttua rytmiä päälle. Kärpät pääsi hakemaan avausmaalia ylivoimalla hieman ennen erän puoliväliä. Pakkopeli oli kuitenkin ponnetonta, eikä maalia nähty.

Kärpät oli lähellä ottelun avausmaalia, kun Jyri Junnila pääsi ohjaamaan kiekon ylärimaan.

Illasta ei ole avauserän perusteella tulossa todellakaan helppo. Tappara on hyvin pelissä mukana ja Veini Vehviläinen on joutunut torjumaan enemmän kuin Christian Heljanko. Pieniä pystypaineja on nähty muutama. Kärpistä osallisina ovat olleet Lasse Kukkonen sekä Otto Karvinen.

Avauserä oli Raksilassa maaliton, vaikka molemmat saivat yrittää maalia kertaalleen ylivoimalla. Tappara tarjoaa Kärpille Raksilassa kovimman vastuksen pitään aikaan, mutta ainakaan ensimmäisen kaksikymmenminuuttisen perusteella mitään maalijuhlaa ei ole tulossa.

Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen 11, Heljanko 4. Raksilassa ottelua seuraa kauden ennätysyleisö 5872 katsojaa.

2.erä

Toinen erä on käynnissä.

Kärpät on ollut pitkälti puolustuskannalla ensimmäisen neljänneksen toisesta erästä. Oululaiset ovat saaneet kuitenkin muutaman harppuunahyökkäyksen. Paras paikka oli kenties puolittain läpiajoon päässeellä Radek Koblizekilla, mutta Heljanko torjui laukauksen. Myös Jari Sailiolla oli oma paikkansa viedä oululaiset johtoon, mutta Heljanko torjui myös Sailion yrityksen.

Tappara on saanut erän alussa enemmän pitkiä hyökkäyksiä Kärppien puolustusalueelle ja sitä kautta painetta oululaisten päähän.

Kärpät pääsi hieman ennen erän puoltaväliä ylivoimalle, kun Junnilaa rikottiin. Pikkukakkoselle lähti Tapparalta Matti Järvinen estämisestä. Hetkeä myöhemmin Kristian Kuusela otti myös jäähyn ja Kärpät pääsi pitkälle kahden miehen ylivoimalle. Kärppien ylivoima oli kuitenkin edelleen vaisua, eikä maalia nähty.

Tappara siirtyi ottelussa johtoon erän puolivälin jälkeen. Maalintekijänä oli Niko Ojamäki. Kärpiltä oli jäällä nelosketju, joka pelasi tilanteen heikosti.

Hetkeä myöhemmin nähtiin ikävä tilanne, kun Teemu Kivihalmeen laukaus osui suoraan Mika Pyörälän kaulan seudulle. Pyörälä on parhaillaan Kärppien lääkärin hoidettavana vaihtopenkillä. Pyörälä vaikuttaa kuitenkin olevan jälleen valmis peliin.

Kärpät tasoitti ottelun hieman ennen erän loppua. Kärppien Rasmus Kupari lähti kiertämään Tapparan puolustusaluetta kiekon kanssa ja päätti kaartelun komeaan laukaukseen.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-1.