Kärpät-Sport 1.erä: Ovela oivallus maalin kulmalla – Heponiemi kasvatti Kärppien johtoa

Kärpät hakee Raksilassa revanssia Vaasan Sportista, joka voitti joukkueiden edellisen kohtaamisen. Illan ottelussa ensiesiintymisensä jälkeen kärppäpaidassa tekee myös Jussi Jokinen.

Kärppien ketjuissa on Jokisen tulon ja Rasmus Kuparin sairausloman myötä muutoksia. Jokinen ottaa paikan Nicklas Lasun ja Ville Leskisen rinnallta ykkösketjusta. Kakkosketjussa nähdään lauantaina Jari Sailio.

Ottelu on ennakkotietojen mukaan loppuunmyyty. Paikalla oli Sport-peleistöä tuttuun tapaan myös normaalia enemmän virkavaltaa järjestystä valvomassa.

1.erä

Jussi Jokinen sai Oulussa lämpimän vastaanoton. Jokinen luisteli jäälle erikseen muun joukkueen jälkeen ja sai raikuvat aplodit Raksilan yleisöltä.

Pelin alku on ollut varovaista tunnustelua puolin ja toisin. Kärpät on lähtenyt liikkeelle melko varovasti ja Sport on saanut muutamia vaarallisia paikkoja. Kiekko on käynyt kärppämaalin tolpassakin.

Jokinen on pelannut toistaiseksi pari vaihtoa melko peruspeliä. Toinen vaihto venähti hieman pitkäksi, sillä Jokinen oli jäällä yli minuutin.

Kärpät siirtyi kuitenkin ottelussa johtoon reilun viiden minuutin pelin jälkeen. Nelosketjulla oli jo hetkeä aiemmin hyvä paikka, mutta verkko heilahti vasta seuraavasta hyökkäyksestä. Maali merkittiin Miska Humalojan nimiin, mutta jo Otto Karvisen ensimmäinen näytti käyvän sisällä.

Miska Humaloja teki Kärppien avausmaalin Sportia vastaan lauantaina Raksilassa.

Avauserä on edennyt jo yli puolivälin, eikä lisäosumia ole nähty. Sport pääsi kertaalleen ohjaamaan pahasti kärppämaalin edestä, mutta Vehviläinen sai torjuttua.

Raksilassa on paikalla 6200 katsojaa eli halli on nykykapasiteetin mukaan loppuunmyyty.

Kärpät siirtyi kahden maalin karkumatkalle, kun Aleksi Heponiemi ujutti kiekon ovelasti maalin kulmalta pienestä kulmata etukulmasta sisään.

Aleksi Heponiemi teki Kärppien toisen maalin avauserässä Vaasan Sportia vastaan lauantaina.

Sport pääsi ylivoimalle, kun Otto Karvinen otti pikkukakkosen oman maalin puolustamisesta. Kärpät oli onnistua alivoimalla, kun Jasper Lindsten sai yllättäen kiekon hyökkäyspäässä ja pääsi yrittämään kauden kolmatta alivoimaosumaansa.

Kärpät poistui erätauolle kahden maalin johdossa. Maalivahtien torjunnat menivät avauserässä tasan 7-7.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 2-0.