Kärpät otti toisen finaalikiinnityksen Kristofin ja Leskisen maaleilla - HIFK jäi Raksilassa nollille

Kärpät voitti Helsingin IFK:n maalein 3-0 kolmannessa välieräpelissä Raksilassa lauantaina. Kärppien avausmaalin viimeisteli slovakkihyökkääjä Michal Kristof toisessa erässä. Loppulukemat 3-0 viimeisteli Ville Leskinen kahdella maalillaan HIFK:n hakiessa kavennusta ilman maalivahtia.

Kärpät johtaa välieräsarjaa nyt otteluvoitoin 2-1. Finaalipaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Raksilassa on todella hyvin yleisöä. Halli voi olla hyvinkin loppuunmyyty.

Kärpät on aloittanut ottelun vauhdilla. Peli on pyörinyt pari ensimmäistä minuuttia HIFK:n päädyssä. Kärppien Otto Karvinen taklasi selkäpuolelta HIFK:n Kyle Quinceya, mutta rangaistusta ei tullut. Se kuumensi hieman HIFK-leiriä.

Myös helsinkiläiset saivat omat tilanteensa hetkeä myöhemmin kärppämaalille, mutta Veini Vehviläinen selvitti ne toistaiseksi. Ottelu on saanut todella vauhdikkaan alun.

Kärpät on tullut otteluun todella fyysisesti. Taklauksia satelee solkenaan. Etenkin Otto Karvinen ja Jani Hakanpää jakavat painavia niittejä.

Jussi Jokinen poistui pukukopin puolelle toistaiseksi tuntemattomasta syystä.

Erä on ylittänyt puolivälin. Kärpät on saanut muutaman maalipaikan, mutta muuten alkurynnistys on hieman laantunut. Muutamia maalinedusvääntöjä on nähty, mutta rangaistuksia ei ole vihelletty.

Myös Jokinen palasi hetki sitten takaisin peliin.

Erän puolivälin jälkeen Kärppien kakkosketju sai vaarallisen hyökkäyspään pyrityksen HIFK:n puolustusalueelle. Pitkän pyörityksen aikana Kärpät sai monta laadukasta maalipaikkaa, mutta HIFK selvisi ilman takaiskua. Osin puhtaasti hyvällä tuurilla.

Kärpät joutui alivoimalle, kun Jani Hakanpää otti kahden minuutin rangaistuksen estämisestä.

Heti alivoiman aluski Jasper Lindsten karkasi hyökkäykseen, mutta ei onnistunut maalinteossa. Yleisö näki tilanteessa rikkeen ja huusi tuomaristolle nuijaa aikansa.

Avauserä Raksilassa oli maaliton. Maalivahtien torjunnat Vehviläinen 5, Engren 6.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

Ensimmäiset minuutit toisesta erästä eivät ole olleet aivan yhtä vauhdikkaita kuin mitä avauserä oli. HIFK on saanut toistaiseksi erän parhaat paikat, mutta Vehviläinen on torjunut tarvittavat kiekot.

Kärppien Ville Leskinen sai pari hyvää hyökkäystä peräkkäin. Toinen oli puhdas läpiajo, mutta yritys kilpistyi Engrenin patjaan.

HIFK pääsi ylivoimalle, kun Nicklas Lasu komennettiin jäähyaitioon. Kärpät selvitti kuitenkin alivoiman tyylikkäästi.

Kärpät ja HIFk kohtasivat lauantaina Oulussa. KUVA: Jarmo Kontiainen

Toista erää on pelattu yli seitsemän minuuttia. Maalipaikoilla ei ole toisessa erässä juhlittu. Leskisen läpiajo on ollut toistaiseksi Kärppien paras paikka. HIFK:n Juho Keräsellä oli hetki sitten loistava paikka maalin edestä, mutta laukaus epäonnistui.

Toinen erä on ylittänyt puolivälin. Pelintaso on laskenut ensimmäisestä erästä ja perjantain pelin rasitukset alkavat hiljalleen näkyä pelaajissa. Ottelussa on tällä hetkellä pieni suvantovaihe, eikä peli ole juuri nyt kummankaan hallussa.

Kärppien ketjuista eniten parannettavaa on Kuparin johtamalla kakkosketjulla sekä Kristofin johtamalla kolmosvitjalla, joka ei tunnu pääsevän jalalla liikkeelle.

Kärpät pääsi ylivoimalle, kun Jari Sailio polkaisi laidasta läpi ja HIFK pelaaja joutui vähän rikkomaan. Sailio tehosti hieman efektiä ja pilli soi. Pelissä aikaisemmin monta selkeää jäähyä on jäänyt viheltämättä.

Kärpät ei saanut ylivoimalle maalia. Eikä edes aivan tuhannen taalan paikkojakaan. Etenkään Jussi Jokinen ei tunnu saavan tällä hetkellä onnistumisia edes ylivoimalla. Jokisen peliä katsellessa herää väkisinkin epäilys jonkinlaisesta vaivasta.

Raksilassa on kaksi erää pelattu. Tilanne on edelleen maaliton tasatulos 0-0.

Maalivahtien torjunnat toisessa erässä Vehviläinen 10, Engren 5.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä.

– Olemme saaneet kyllä maalipaikkoja, viimeinen huolellisuus puuttuu, Jussi Jokinen sanoi erätaukohaastattelussa.

Kärppien ykkösketju värkkäsi heti erän alkuun hyvän paikan, mutta Engren torjui Leskisen laukauksen. Leskinen on ollut Kärppien ehdotonta parhaimmistoa illan ottelussa. Ketjukaverit Jokinen ja Lasu eivät ole yltäneet aivan samalle tasolle, mutta kokonaisuutena ykkösketju on ollut silti Kärppien paras.

Kärpät siirtyi erän alussa johtoon, kun Michal Kristofin laukaus lurahti helposti Engrenin längistä maaliin.

Kärpät teki kolmannen välierän avausmaalin päätöserässä.

Kärpät pääsi hakemaan toista osumaa hetkeä myöhemmin ylivoimalla. Pakkopeli toimi pääasiassa hyvin, mutta tulos jäi uupumaan. Etenkin Leskinen laukoi ylivoimalla paljon.

Kärpillä on nyt ote pelistä. HIFK ei saa tällä hetkellä juuri minkäänlaista hyökkäyspelaamista aikaan. Kolmatta erää on pelattu seitsemän minuuttia.

Kärpät sai ylivoimahyökkäyksen, mutta Aleksi Heponiemen veto osui suoraan Engrenin rintapanssariin. HIFK yrittää viritellä parhaillaan takaa-ajoa ja saa nyt kiekkoa kohtuullisen hyvin Kärppien päätyyn. Se avaa toisaalta vastaiskun paikkoja myös Kärpille.

Peliaikaa on jäljellä reilut viisi minuuttia. Peli pyörii nyt vahvasti Kärppien päädyssä HIFK:n hakiessa tasoitusta. Kärpät tyytyy tällä hetkellä puolustamaan johtoaan.

Peliaikaa on jäljellä reilut pari minuuttia. HIFK otti aikalisän ja kohta luultavasti maalivahdin pois.

Leskinen ratkaisi pelin Kärpille iskemällä kiekon tyhjään HIFK-maaliin. Vieraat tosin yrittävät vielä varmasti ilman maalivahtia.

Leskinen iski kiekon tyhjään maaliin vielä kertaalleen ja sinetöi Kärppien voiton. Lopussa jaettiin vielä muutamia väkivaltaisuusjäähyjä nahistelusta.

Kärpät voitti ottelun maalein 3-0.