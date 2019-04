Kärpät otti kotiedun takaisin – Jasper Lindsten teki puolet oululaisten maaleista HPK-voitossa

Kärpät kaatoi Hämeenlinnan Pallokerhon neljännessä liigafinaalissa maalein 2-4. Voitollaan oululaiset tasoittivat otteluvoitot finaalisarjassa.

Kärppien maaleista vastasivat kaksi kertaa osunut Jasper Lindsten, avausmaalin iskenyt Oskar Osala sekä tyhjään maaliin lopussa osunut Ville Leskinen.

1.erä

Hämeenlinnassa on jälleen paljon porukkaa paikalla ja halli on tiettävästi loppuunmyyty. Ennen pelin alkua kuultiin Maamme-laulun aikana Pohjoinen arviolta kolmesataapäisen Kärppien faninurkkauksen ja ympäri jäähallia hajautuneiden kärppäkannattajien toimesta.

Ottelua oli seuraamassa myös Kärppien entinen toimitusjohtaja Juha Junno yhdessä lapsenlapsensa kanssa.

– Nousemme tästä vielä varmasti, Junno vakuutti.

Paikalla on myös paljon kärppäpelaajien puolisoita sekä oululaisjoukkueen muuta taustaryhmää.

Ottelu on alkanut.

Ketjut ovat pyörähtäneet kertaalleen läpi. Kärppien ykkös- ja kakkosketju saivat pelin HPK-päätyyn, mutta kolmosketju oli ongelmissa ja neloslinja pelasi lyhyen tasapaksun vaihdon.

Kakkosketjun toisella vaihtokerralla Kuparin vitja oli pahassa pyörityksessä omassa päässä. Lopulta Valtteri Puustinen pääsi purjehtimaan Veini Vehviläisen maalille ja tekemään kotijoukkueelle avausmaalin.

HPK:n Valtteri Puustinen tekee maalin.

Kahden ensimmäisen vaihdon jälkeen Kärpät ei ole juuri hyökkäysalueelle päässyt. Ensimmäinen neljännes avauserästä on ollut HPK:n.

Kärppien edellisestä maalista on todella kauan. Meneillään on oululaisjoukkueen kauden pisin maaliton jakso. Se ei olisi voinut tulla huonompaan paikkaan.

Kärppien Shaun Heshkalla oli hyvä maalipaikka, mutta ohi meni. Se on ollut Kärppien ainoita ensimmäisessä erässä.

Kotijoukkueella oli avopaikka Vehviläisen maalilla, mutta kiekko ei mennyt oululaisten onneksi maaliin. HPK sai tilanteen jälleen Kärppien kakkosketjua vastaan.

Ensimmäistä erää on jäljellä reilut seitsemän minuuttia. Viimeisten minuuttien aikana Kärpät on saanut tilanteita HPK:n maalille. Maali ei kuitenkaan ole ollut varsinaisesti lähellä.

Mikko Niemelä käänsi kulmasta hyvin maalille, jossa oli kaksikin valkopaitaa, mutta kumpikaan ei yltänyt kiekkoon.

HPK pääsi ylivoimalle, kun Radek Koblizek otti tyhmän jäähyn hyökkäysalueella paineettomassa tilanteessa.

HPK ei onnistunut ylivoimalla, mutta Kärpät osui alivoimalla kun Otto Karvinen nosti kiekkoa ja syötti Oskar Osalalle, jonka napakka laukaus upposi maaliin.

Kärppien Oskar Osala tekee maalin HPK-Kärpät ottelussa 27. huhtikuuta.

Heti maalin jälkeen Michal Kristof ja Jussi Jokinen olivat juonia oululaisille jo toisen maalin.

Hämeenlinnassa ensimmäinen erä on pelattu ja erätauolle poistuttiin tasalukemissa 1-1. Avauserän voi kiteyttää niin, että alku oli kotijoukkuee, loppu vierasjoukkueen.

2.erä

Ottelun toinen erä on käynnissä.

HPK siirtyi johtoon vajaan minuutin pelin jälkeen. Kultakypärä Teemu Turunen pääsi lyömään irtokiekon maalin kulmalta ohi Vehviläisen.

HPK:n Teemu Turunen tekee maalin HPK-Kärpät ottelussa 27. huhtikuuta.

HPK on hakenut hyökkäyksiä erän alussa pitkillä syötöillä. Pari kertaa kiekko on saatu pelattua myös Vehviläisen eteen ovelalla siirrolla.

Kolmen minuutin pelin jälkeen Kärppien maalia tarkistettiin todella pitkään videolta. Lopulta tuomio saatiin: maali! Viimeistelijänä HPK:n maalissa hetkeä aiemmin virheen tehnyt Jasper Lindsten.

HPK haastoi vielä tilanteen, mutta toisenkin tarkituksen jälkeen maali hyväksyttiin.

Kärppien Jasper Llindsten tekee maalin HPK-Kärpät ottelussa 27. huhtikuuta.

Ottelussa on enemmän tunnetta kuin aiemmissa kohtaamisissa. Jatkuvasti on meneillään torikokouksia ja naaman hanskahierontaa. Toistaiseksi väkivaltaisuusjäähyjä ei ole annettu.

HPK:lla oli tuhannen taalan paikka johtomaalin tekemiseen Vehviläisen löperön pelaamisen jälkeen, mutta oranssipaita onnistui tuhrimaan avopaikan vajaasta metristä.

Tuomaripeli ei ainakaan suosi Kärppiä tällä hetkellä. Pari kertaa kotijoukkueen jäähy on jäänyt viheltämättä, vaikka paikka olisi ollut.

Kärppien ykkösnyrkki joutui pieneen pulaan pallokerhon kanssa. Lopulta Turunen oli lähellä osua toisen kerran illan aikana, mutta tolppa pysäytti kiekon.

Kärpät siirtyi ottelussa johtoon, kun HPK:n pyörityksen päätteeksi Nicklas Lasu ja Lindsten pääsivät ylivoimahyökkäykseen. Kaksikko kiekotteli Kärpät johtoon. Maali oli Lindstenin erän toinen.

Kärppien Jasper Lindsten tekee toisen maalinsa HPK-Kärpät ottelussa 27. huhtikuuta.

Lasu ja Lindsten kylvivät ylivoimahyökkäyksillään tuhoa jo runkosarjassa usealla alivoimamaalilla.

HPK pääsi erän lopulla ylivoimalle, kun Jari Sailio sai pikkukakkosen.

Lindsten ja Lasu karkasivat alivoimalla hyvään hyökkäykseen, mutta tällä kertaa maalia ei tullut. Kärpät kuitenkin selvitti alivoimansa hyvin.

Kärpät sai toisen erän viimeisellä minuutilla vielä hyvän paineen HPK:n alueelle. Erätauolle poistuttiin vierasjoukkueen maalin johdossa.

3.erä

Ottelun kolmas erä on käynnissä. HPK:lle tilanne on pudotuspeleissä melko uusi, sillä hämeenlinnalaiset eivät ole pelanneet paljonkaan tappioasemassa pudotuspeleissä.

Kärpät pääsi yrittämään maalia heti erän alussa, kun Teemu Kivihalme pääsi ohjaamaan Rasmus Kuparin syötöstä. Ohjaus upposi kuitenkin suoraan Larmin syliin.

Ensimmäiset viisi minuuttia kolmannesta erästä on pelattu. Peli on pyörinyt pitkälti Kärppien hyökkäyspäässä ja Larmilla HPK-maalilla on riittänyt töitä. Kärpät liikkuu hyvin ja pysyy tällä hetkellä hyvin kiekossa. Juuri nyt oululaisilla ei ole suurempaa hätää. ¨

Kolmas erä lähestyy jo puoliväliä. Kärpät on edelleen voitossa kiinni.

HPK sai hyvän tasoitusmahdollisuuden, kun Lasu sai pikkukakkosen. Kotijoukkue sai hakea tasoitusta kaksi minuuttia ylivoimalla. Kärpät kuitenkin kesti alivoiman hyvin ja Lasu pääsi jäähyltä tultuaan yrittämään myös maalia, mutta ei onnistunut.

Heti alivoiman jälkeen Kärpät pääsi ylivoimalle. Oululaisilla on oiva mahdollisuus kasvattaa johtoaan.

Kärpät pelasi ykkösylivoimalla hyvää ylivoimaa. Osala pelasi laukojan paikalla keskellä ja pääsi ohjaamaan siitä kerran vaarallisesti. Kakkosylivoima ei toiminut aivan yhtä hyvin, eikä pakkopeli tuottanut tulosta.

Kolmannesta erästä on jäljellä enää viimeinen neljännes. Kotijoukkueen aika on käymässä vähiin.

Peliaikaa on jäljellä vajaat neljä minuuttia. Intensitetti on tällä hetkellä Rinkelinmäellä hurja.

Kaksi minuuttia jäljellä. HPK pelaa ilman maalivahtia. HPK:lla ei ole aikalisää käytettävissä maalin haaston takia.

Kärppien Ville Leskinen iskee kiekon tyhjään HPK-maaliin, kun pelikellossa on aikaa jäljellä 1.41.

Kärppien Ville Leskinen tekee maalin HPK-Kärpät ottelussa 27. huhtikuuta.

Kärpät voitti pelin ja tasoitti otteluvoitot 2-2. Joukkueiden seuraava kohtaaminen on maanantaina Raksilassa.