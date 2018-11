Kärpät nousi tuhkasta ja marssi CHL:n puolivälieriin – Kärppäsankari Koblizekin pelipaikka ykkösketjussa uhattuna: ”Luultavasti Osku tulee siihen”

Kärppien ja sveitsiläisen Zürich Lionsin kohtaamisesta osattiin ennakoida todellista huippumatsia, mutta tuskin kukaan arvasi etukäteen ottelun käsikirjoitusta ja draamankaaren huipennusta.

Kaksi erää kotikaukalossaan lähes jyrän alla ollut Kärpät käänsi ottelun kolmannessa erässä ykkösketjun Radek Koblizekin ja Nicklas Lasun toimesta.

–Toisen erän lopussa meillä alkoi olla oikeanlaista tunnetilaa ja saimme vähän otetta. Kolmannessa erässä näki, että nyt ei ole enää käsijarrua, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kertasi ottelun käännekohtaa.

Koblizekin illan toinen osuma ja ottelun voittomaali syntyi vain reilut minuutti ennen pelin loppua.

–Ajattelin lopussa penkillä, että toivottavasti tämä ei mene jatkoajalle. Melko hassua, että minä sitten laitoinkin heti kiekon maaliin, Koblizek kertasi tunnelmiaan.

Suunta kääntyi täydet 180 astetta

Kolmas erä todellakin oli kuin pelikuva kahden ensimmäisen erän tapahtumista. Zürich oli todella vahva kahdessa ensimmäisessä erässä, eikä Kärpät tuntunut saavan hippaa ollenkaan.

–Pelin panos oli molemmille selvillä. Tällaisessa pelissä on aina pieni pelko häviämisestä läsnä, ja kun se on läsnä et saa itseäsi käymään nopealla ja pelaamaan mieli kirkkaana, Manner analysoi nihkeitä kahta ensimmäistä erää.

Kolmannessa erässä sveitsiläisjoukkue oli se, joka ei pysynyt enää perässä ja Kärpät meni menojaan.

–Ehkä he väsyivät hieman kolmannessa erässä, Kärppien illan sankari Koblizek mietti pelin jälkeen.

Molemmat Koblizekin maalit syötti Kärppien ruotsalaissentteri Nicklas Lasu, joka on tehoilla 7+5 jo CHL:n pistepörssin toisena.

Koblizekin paikka ykkösketjussa uhattuna?

Illan sankari Koblizekilla on kotimaassaan vannoutunut fani. Hyökkääjän isoisä katsoo lapsenlapsensa jokaisen pelin, eikä tämän päivän ottelu ollut poikkeus.

–Tarkistin jo puhelimeni ja siellä oli viesti häneltä. Koko perhe oli katsonut pelin ja he olivat tietysti minusta ylpeitä, Koblizek sanoi muutama minuutti pelin jälkeen.

Kärppien tuore vahvistus Oskar Osala ei pelannut vieläkään, mutta kun Osala liittyy pelaavaan kokoonpanoon, on hän ollut tyrkyllä juuri Koblizekin pelipaikalle.

–Luultavasti Osku tulee siihen. En tiedä, ei ole kerrottu. Yritän vain tehdä kovasti hommia ja toivon, että pysyn kokoonpanossa, tshekkihyökkääjä pyöritteli.

Kärpät pelaa seuraavan kerran perjantaina, kun Helsingin IFK saapuu Ouluun. Joukkueet kohtaavat heti perään lauantaina Helsingissä.

CHL puolestaan jatkuu joulukuun alussa. Kärppien puolivälierävastustaja selviää myöhemmin.