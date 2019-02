Kärpät murskasi Sportin Raksilassa – Jussi Jokisella kolmen pisteen ilta debyyttiottelussaan, katso maalit

Kärpät otti Vaasan Sportista komean revanssin murskaamalla Sportin lukemin 7–1. Kärppien tehomiehet olivat kolmen syöttöpisteen Nicklas Lasu sekä kärppäpaidassa debytoinut Jussi Jokinen. Kapteeni Atte Ohtamaa onnistui puolestaan maalinteossa kahdesti.

1.erä

Jussi Jokinen sai Oulussa lämpimän vastaanoton. Jokinen luisteli jäälle erikseen muun joukkueen jälkeen ja sai raikuvat aplodit Raksilan yleisöltä.

Pelin alku on ollut varovaista tunnustelua puolin ja toisin. Kärpät on lähtenyt liikkeelle melko varovasti ja Sport on saanut muutamia vaarallisia paikkoja. Kiekko on käynyt kärppämaalin tolpassakin.

Jokinen on pelannut toistaiseksi pari vaihtoa melko peruspeliä. Toinen vaihto venähti hieman pitkäksi, sillä Jokinen oli jäällä yli minuutin.

Kärpät siirtyi kuitenkin ottelussa johtoon reilun viiden minuutin pelin jälkeen. Nelosketjulla oli jo hetkeä aiemmin hyvä paikka, mutta verkko heilahti vasta seuraavasta hyökkäyksestä. Maali merkittiin Miska Humalojan nimiin, mutta jo Otto Karvisen ensimmäinen näytti käyvän sisällä.

Miska Humaloja teki Kärppien avausmaalin Sportia vastaan lauantaina Raksilassa.

Avauserä on edennyt jo yli puolivälin, eikä lisäosumia ole nähty. Sport pääsi kertaalleen ohjaamaan pahasti kärppämaalin edestä, mutta Vehviläinen sai torjuttua.

Raksilassa on paikalla 6200 katsojaa eli halli on nykykapasiteetin mukaan loppuunmyyty.

Kärpät siirtyi kahden maalin karkumatkalle, kun Aleksi Heponiemi ujutti kiekon ovelasti maalin kulmalta pienestä kulmata etukulmasta sisään.

Aleksi Heponiemi teki Kärppien toisen maalin avauserässä Vaasan Sportia vastaan lauantaina.

Sport pääsi ylivoimalle, kun Otto Karvinen otti pikkukakkosen oman maalin puolustamisesta. Kärpät oli onnistua alivoimalla, kun Jasper Lindsten sai yllättäen kiekon hyökkäyspäässä ja pääsi yrittämään kauden kolmatta alivoimaosumaansa.

Kärpät poistui erätauolle kahden maalin johdossa. Maalivahtien torjunnat menivät avauserässä tasan 7–7.

2.erä

Toinen erä on käynnissä.

Kärpät siirtyi johtoon jo ensimmäisellä minuutilla. Sportin vaihdon jälkeen kaista oli auki ja Atte Ohtamaa polki Jokisen ja Leskisen avuksi hyökkäykseen. Lopulta Ohtamaa laukoi kiekon maaliin Jokisen ja Leskisen syötöstä.

Atte Ohtamaa teki Kärppien kolmannen maalin lauantai-illan liigaottelussa Vaasan Sportia vastaan.

Kärpät pääsi erän ensimmäisen neljänneksen jälkeen ylivoimalle, kun Oskari Mannin otti kahden minuutin rangaistuksen. Jokisen tähdittämä uusi ykkösylivoima ei saanut ensimmäisellä yrityksellä mitään aikaan. Kakkosylivoiman peli pyöri paremmin, mutta maalia ei tullut.

Sport sai erän puolivälin paikkeilla pientä paineen poikasta, mutta se katkesi Mika Pyörälän ja Brody Sutterin samaan aikaan otettuihin jäähyihin.

Tasavajaalla Kärpät kasvatti johtoaan, kun Lasu tarjoili loistavasti Ohtamaalle, joka puolestaan tälläsi sydämensä kyllyydestä kiekon maaliin.

Atte Ohtamaa teki Kärppien 4-0-maalin lauantai-illan ottelussa Vaasan Sportia vastaan.

Erän lopulla Sport laittoi lisää puita pesään ja sai ihan hyvän vauhdin päälle. Myös fyysisyyttä tuli lisää, sen sai kokea muun muassa Tommi Tikan taklaamaksi jäänyt Ohtamaa.

Sport pääsi pelaamaan myös ylivoimalla Oskar Osalan jäähyn ajan, mutta kovin vaarallisia tilanteita ei syntynyt.

Viimeiselle erätauolle lähdettiin Kärppien neljän maalin johdossa.

3.erä

– Aika jämäkkä ja ehjä, Jokinen kommentoi illan suoritusta.

Jokinen myönsi, että ensimmäinen erä oli hieman vaikea.

Jokinen oli tehdä maalin päätöerän avausvaihdossa, mutta ei aivan onnistunut maalin edestä.

Kärppien vaihtoaitiossa päävalmentaja Mikko Manner sai Ohtamaan laukoman purkukiekon keskelle päätä. Manner näytti selviävän ilman suurempia vammoja.

Hieman ennen erän puoliväliä Kärppien pirteästi pelannut nelosketju sai vahvan myllytyksen vaasalaisten maalille. Miekkailu päättyi Miska Humalojan huitomisjäähyyn.

Kärppien maalitehtailu jatkui alivoimalla. Nicklas Lasu - Jasper Lindsten karkasivat taas alivoimalla ylivoimahyökkäykseen. Tuloksena oli kaksikon kauden kolmas alivoimamaali. Viimeistelijänä jälleen Lindsten. Kaksikko on tehnyt Kärppien kaikki alivoimamaalit tällä kaudella.

Jasper Lindsten teki Kärppien 5-0-maalin alivoimalla kolmannen erän alussa.

Sport sai kavennettua pelin ylivoimalla. Osuma hyväksyttiin vasta videotarkistuksen jälkeen. Maalintekijänä oli William Rapuzzi.

Ville Leskinen vankisti Liigan maalipörssin johtoa päätöserän jälkimmäisellä puoliskolla laukomalla siniviivasta kiekon maaliin. Syöttöpisteet kirjattiin Lasun ja Jokisen nimiin.

Ville Leskinen teki Kärppien 6-1-maalin Sportia vastaan pelatussa liigaottelussa lauantaina Raksilassa.

Myös Jari Sailio onnistui pitkästä aikaa maalinteossa. Loistavan syötön Sailion maaliin antoi jälleen Jokinen. Syöttöpiste oli Jokisen illan kolmas.

Kärpät voitti Vaasan Sportin maalein 7-1 Raksilassa lauantaina pelatussa liigaottelussa. Viimeisen maalin teki Jari Sailio.

Lisäosumia ottelussa ei nähty. Kärpät murskasi Sportin lukemin 7–1.