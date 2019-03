Kärpät kasvatti pistepottiaan kaatamalla SaiPan – Pörssikärki Leskinen vietti kolmen tehopisteen iltaa

No rummut on tarpeeton, ei taida olla muiden katsojien osalta edes sallittua?

Jotain pahviläpyköitä on ratkaisupeleissä kaikille tarjottu.

Mikä joukkue on 'ööö-öö-ö', ota tuossa kannattajaryhmän katsomossa kannustetaan , tähän hymiö....

KÄRPÄT-KÄRPÄT ja kaikki katsojat mukaan!