Kärpät kaatoi Ilveksen Raksilassa – tuomaristo ei hyväksynyt Ilveksen tasoitusmaalia

Kärpät kaatoi Tampereen Ilveksen Raksilassa maalein 2–1. Oululaisten molemmista osumista vastasi kakkosketjun sentteri Rasmus Kupari. Toinen voiton takuumies oli maalilla vahvasti pelannut Veini Vehviläinen.

Lue, miten ottelu eteni:

1.erä

Ottelu on käynnissä.

Ensimmäiset minuutit ovat olleet vauhdikasta kiekkoa kuten odottaa saattoi. Hyökkäyksestä soljuvat päästä päähän, eikä kyräilystä ole tietoakaan.

Paras maalipaikka on ollut Ilveksellä, kun Taneli Ronkainen lahjoitti kiekon keltapaidoille. Maalia ei kuitenkaan tullut. Hetkeä myöhemmin Veini Vehviläinen venyi kärppämaalilla upeaan torjuntaan ja nollasi Juhani Tammisen.

Ilves pääsi ensimmäistä kertaa ylivoimalle, kun Mikko Niemelä vippasi kiekon katsomoon ja otti pikkukakkosen. Maalia ei tullut. Vehviläinen joutui tosin venyttämään oikean patjansa jälleen kiekon eteen. Vehviläinen pitää tällä hetkellä huipputorjunnoillaan kotijoukkuetta pystyssä.

Ilves pääsi erän puolivälin jälkeen toistamiseen ylivoimalle, kun Lasse Kukkonen otti kevyen jäähyn kampituksesta. Liigan paras alivoima ja Aleksi Mäkelän syötönkatko pelastivat kuitenkin isännät.

Ilveksen ylivoiman jälkeen Kärppien ykkösketju sai painetta tamperelaisten puolustuspäähän. Puolustaja Shaun Heshkalla oli jo tyhjä maali edessään takatolpalla, mutta kanadalainen suti ohi kiekosta.

Ilveksen hallinnasta huolimatta Kärpät siirtyi ottelussa johtoon ennen erän loppua hieman onnekkaalla osumalla. Rasmus Kuparin syötön haltuunotto epäonnistui, mutta kiekko lipuikin yllättäen Ilveksen maaliin.

Rasmus Kupari vei Kärpät 1-0-johtoon avauserässä Ilvestä vastaan.

Kärpät pääsi erän lopulla vielä ylivoimalle. Kärpät oli katkaista karmean heikon ylivoimajaksonsa, mutta Aleksi Heponiemen terävä laukaus pysähtyi tolppaan.

Kärpät lähti erätauolle johdossa, vaikka Ilves hallitsi selvästi avauserän kenttätapahtumia.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

– Tiedämme, että meillä on paljon parannettavaa, kapteeni Atte Ohtamaa sanoi erätaukohaastattelussa.

Toisesta erästä ensimmäinen neljännes on jo pelattu, eikä pelinkuva ole muuttunut merkittävästi. Kärpillä on vaikeuksia rakentaa hyökkäyksiä – etenkin pitkiä sellaisia. Ilves puolestaan on saanut hyvin painetta Kärppien maalille, mutta Vehviläinen on ollut mies paikallaan.

Kärpät sai hyvän hyökkäyksen, kun Heponiemi ja Jasper Lindsten karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Lindsten kuitenkin ajautui Ilves-pelaajan taakse sen myötä Heponiemen ratkaisuvaihtoehdot kutistuivat yhteen. Samalla tavalla kuivui kasaan koko hyökkäys.

Ottelu on ylittänyt puolivälin. Kärpät on saanut nyt hyvin pitkiä pyörityksiä vieraiden puolustusalueelle. Osin ne ovat pysyneet käynnissä pienellä tuurilla, mutta otetta oululaiset ovat joka tapauksessa saaneet.

Pelissä on ollut toisessa erässä vauhtia paljon. Yhtään tilastomerkintää ei toistaiseksi ole kuitenkaan tullut. Kärpistä Michal Kristof oli lähellä maalin viimeistelyä, mutta kuti kilpistyi keltaiseen muuriin.

Kärpät siirtyi toisen erän lopulla kahden maalin karkumatkalle, kun Rasmus Kupari viimeisteli toisen maalinsa.

Nuori Rasmus Kupari tekee Kärppien toisen maalin liigaottelussa Ilvestä vastaan.

Kärppien maalintekotehokkuus on ollut vieraita parempaa, sillä laatupaikkoja Ilveksellä on riittänyt.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä.

Pelissä ei ole ollut aivan samanlaista vauhtia, jota nähtiin etenkin ottelun alussa. Ilves ei ole saanut ainakaan ensimmäisillä minuuteilla mitään merkittävää takaa-ajoa aikaan. Peli on ollut melko tasaista toistaiseksi.

Kärpät on vahvasti puolustuskannalla. Riku Helenius Ilves-maalilla on joutunut torjumaan vajaaseen puoleen erään vasta kertaalleen. Vehviläinen on ollut työllistetympi, mutta hoitanut hommansa tyylikkäästi.

Ilves pääsi ylivoimalle, kun Jasse Ikonen sai estämisestä pikkukakkosen. Ilves sai hieman pakkopeliä käyntiin ylivoiman ensimmäisellä minuutilla, mutta toisella minuutilla ei alkuunkaan. Vieraiden aika on käymässä vähiin.

Ilveksen kavennus tuli vajaat seitsemän minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Ilveksen Oskari Laaksosen siniviivalaukaus upposi ohi Vehviläisen. Syöttöpisteet kirjattiin Teemu Lepaukselle ja Arttu Ruotsalaiselle.

Ilveksen Teemu Laaksonen teki vierasjoukkueen ainokaiseksi jääneen maalin Raksilassa.

Peliaikaa on jäljellä enää kaksi minuuttia. Ilves on ollut vahva viime minuuttien aikana.

Peliaikaa on jäljellä 11 sekuntia, kun Ilveksen mahdollista maalia mietittiin pitkään. Lopulta tuomaristo päätyi siihen, ettei maalia hyväksytä. Ilves ei voinut käyttää enää haasto-oikeuttaan, koska aikalisä oli jo pidetty. Voitto kirjattiin Kärpille näin lukemin 2-1.