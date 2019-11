Kärpät kaatoi HIFK:n Kristofin ja Krejcikin maaleilla – Justus Annuselle jo kauden viides nollapeli

Kärpät nappasi voiton Helsingin IFK:sta maalein 2–0. Oululaisten osumista vastasivat kauden ensimmäisen maalinsa viimeistellyt Michal Kristof sekä tshekkipuolustaja Jakub Krejcik.

Kärppien maalivahti Justus Annunen pelasi jo kauden viidennen nollapelinsä. Se tuli lauantaina 36 torjunnalla.

1.erä

Ottelu on käynissä. Raksilan halli näyttää täpätäydeltä, joten eiköhän illan peli ole myös virallisissa tilastoissa loppuunmyyty.

Kärpät pääsi muutaman minuutin pelin jälkeen hakemaan ottelun avausmaalia ylivoimalla, kun Jesse Puljujärven pysäyttämiseen tarvittiin laittomia keinoja.

Kärpät iski maalin, kun ylivoima oli vanhentunut neljänneksen. Slovakkisentteri Michal Kristofille pelattiin kiekko vapaaseen paikkaan, eikä Kristof erehtynyt. Maali oli Kristofin kauden ensimmäinen Liigassa. Syöttöpisteen merkkautti ylivoiman hankkinut Puljujärvi.

Hetkeä myöhemmin kauden toinen ensimmäinen maali oli lähellä, kun vielä ilman liigamaalia pelaavalle Jussi Jokiselle pedattiin unelmatontti b-pisteiden väliin parhaalle maalintekosektorille. Jokisen laukaus suuntautui kuitenkin suoraan kohti Frans Tuohimaata.

Erän viimeisen neljänneksen käynnistyessä vieraat pääsivät ylivoimalle Miska Humalojan otettua pikkukakkosen koukkaamisesta. Liigan ylivoimaisesti paras alivoima toimi jälleen kuin sveitsiläinen laatukello, eikä HIFK saanut miesylivoimalla mitään aikaan.

Kärpät oli periaatteessa tasaisessa erässä hienokseltaan parempi, ja poistui erätauolle ansaitusti maalin johdossa. Maalivahtien torjunnat avauserästä kirjattiin: Annunen 9, Tuohimaa 7.

Ennen erätaukoa julkaistiin myös ottelun virallinen yleisömäärä. Hallissa on 6400 katsojaa, joten Raksila on loppuunmyyty.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. Sami Anttila kehui Raksilan tunnelmaa erätaukohaastattelussa.

-Ei hirveästi voisi parempaa iltaa tähän vaiheeseen olla, Anttila kiitteli.

HIFK sai todella pitkän myllytyksen aikaan Kärppien kolmosketjua vastaan. Tino Metsävainio ja Jasper Lindsten olivat kentällä tupla ellei triplavaihdon pituuden. Kärpät kuitenkin kesti pahan tilanteen ilman takaiskua.

Kärpät ei ole saanut toisesta erästä kunnon otetta pitkälti HIFK:n monen minuutin jatkuvan paineen takia. Ykkösketju tosin väläytteli, mutta jatkumoa ei seurannut. Annunen on joutunut venymään kiekon tielle jo kuusi kertaa erän aikana.

Kärppien ykkösketju sai kuitenkin katkaistua vieraiden vahvan jakson. Tshekkipakki Jakub Krejcik sai iskeä kiekon tyhjään maaliin Puljujärven ja Mika Pyörälän syötöistä.

Hetkeä myöhemmin Metsävainio pääsi yrittämään jo Kärppien kolmatta maalia läpiajosta, mutta Tuohimaan länget oli kiinni.

Erän lopulla HIFK sai hakea kavennusta ylivoimalle Ludwig Byströmin rangaistuksen ajan. Tulos oli tältä kaudelta tuttu juttu: Kärpät ei alivoimalla antaudu.

Vieraiden ylivoiman jälkeen Kärpät hallitsi erän viimeisiä minuutteja. Juho Lammikko oli päästä jopa läpi, mutta kompastui maassa makaavaan HIFK-pelaajaan. Lammikko kävi tilanteesta todella kuumana tuomariston suuntaan vaatien jäähyä. Lopulta päävalmentaja Mikko Manner painoi porilaisen vaihtopenkille istumaan.

Päätöserään erään lähdetään Kärppien kahden maalin johdossa. Maalivahtien torjunnat toisessa erässä: Annunen 14, Tuohimaa 4.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä. Ykkösketjun Mika Pyörälä peräänkuulutti erätaukohaastattelussa puolustuksen kautta pelaamista päätöserässä.

Puljujärvi kävi hakemassa jo ensimmäisen vaihdon jälkeen huollolta pienet hionnat teriin. Huoltojoukkojen herkän, mutta määrätietoisen hieronnan jälkeen Puljujärven terien pitäisi olla niin sanotusti iskussa.

Näin myös oli, sillä heti seuraavassa vaihdossa Puljujärvi oli tyylipuhtaassa läpiajossa, mutta Tuohimaa veti tällä kertaa pidemmän korren.

Reilun kuuden minuutin pelin jälkeen rangaistuksia jaettiin puolin ja toisin. Kärpistä istumaan lähti Mika Pyörälä koukkaamisesta, HIFK:sta Micke-Max Åsten sukeltamisesta.

Heti erikoistilanteen päätyttyä ex-Kärppä Juho Keränen oli kaventaa pelin, mutta Annunen onnistui torjumaan olkapäällään.

Kolmatta erää on jäljellä vajaat kahdeksan minuuttia. Kärpillä on edelleen turvallinen kahden maalin johto. HIFK on kyllä työteliäs ja yrittää, mutta Annunen on ollut mies paikallaan Kärppien viimeisenä lukkona.

Pyörälä otti jo erän toisen jäähynsä. Tällä kertaa korkeasta mailasta. Peliaikaa on jäljellä viisi minuuttia. HIFK lyö kaiken likoon saadakseen kavennuksen ylivoimalla. Kavennusmaalia ei kuitenkaan syntynyt.

HIFK otti maalivahdin pois kaksi minuuttia ennen loppua, mutta takaa-ajo ei tuottanut tulosta. Kärpät kuittasi voiton ja Annunen nollapelin.