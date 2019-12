Kärpät ja kuusi muuta seuraa solmivat jättimäisen yhteistyön: Koskettaa yli 2500 pelaajaa – "Suurin seurayhteistyö koko Suomessa"

Kuinka vaikea on nousta liigarinkiin Oulussa versus esim. Vaasassa, Mikkelissä tai Lappeenrannassa? Monia esimerkkejä on joilla heikomman / pienemmän organisaation kautta on noustu huipulle ja tehty ura. Kärpissä sitä mahdollisuutta ei olisi varmasti ikinä saatu. Tällä tähän ongelmaan ratkaisua ei saada, niin kauan kun täältä Mestis joukkue puuttuu ongelma säilyy ja pelaajia poistuu. Herätystä kaivataan..