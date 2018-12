Kärpät ja JYP ratkaisivat paremmuuden voittolaukauskilpailussa - Aleksi Heponiemi otti lisäpisteen Kärpille

Kärpät kaatoi JYPin Raksilassa voittolaukauskilpailun jälkeen maalein 2-1. Ratkaisun voittolaukauskilpailussa iski Aleksi Heponiemi.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Ensimmäiset viisi minuuttia ovat olleet enimmäkseen kotijoukkueen hallussa. Kärpät on saanut lukuisia hyviä maalipaikkoja, mutta tulosta ei ole vielä tullut. Yksi parhaista oli Aleksi Heponiemen komea syöttö Rasmus Kuparille maalin eteen, mutta Kupari veti ohi.

Kärpät pääsi ylivoimalle hieman ennen erän puoliväliä, kun JYPin Nolan Yonkman sai kahden minuutin rangaistuksen. Ylivoima pyöri ajoittain hyvin, mutta pakkopeli ei tuottanut tulosta heti. Ylivoiman viimeisellä sekunnilla vierasjoukkue puolusti ihan miten sattuu ja Michal Kristof purjehti helposti läpi. Kristofin luritus ei mennyt maaliin, mutta paikalle tuli Ville Leskinen, jolla oli helppo työ siirtää kiekko maaliin.

Avauserä on ylittänyt puolivälin ja peli on edelleen vahvasti Kärppien hallussa. JYP on keskittynyt jäähyilyyn ja Kärpät sai kaksi perättäistä ylivoimaa. Kärpät ei saanut maalia aikaan, ja ylivoima tyssäsi Veini Vehviläisen ottamaan jäähyyn.

Ensimmäinen erä Raksilassa on pelattu ja erätauolle poistutaan Kärppien maalin johdossa. Kotijoukkue olisi voinut tehdä monta maalia enemmänkin, jos viimeistely olisi paremmin kohdallaan.

JYP jäi pahasti alakynteen. Vieraat saivat erän viimeisellä minuutilla kuitenkin muutaman maalipaikan.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. JYPillä oli heti erän ensimmäisessä vaihdossa loistava paikka tasoittaa peli, mutta Joonas Nättinen osui vain tolppaan.

JYP pääsi parin minuutin pelin jälkeen ylivoimalle, kun Kärpät sai kahden minuutin joukkuerangaistuksen. Ylivoima ei kuitenkaan tuottanut tulosta.

Reilut viisi minuuttia toista erää on jo pelattu. Käytännössä ottelussa edetään samaan tahtiin kuin ensimmäisessä erässäkin. JYPillä on vaikeuksia pysyä Kärppien kyydissä. Pelin kääntämisessä on myös todella iso ero oululaisten eduksi.

Viime minuuttien aikana JYP on saanut paremmin otetta pelistä. Kärppien vauhti on hieman hidastunut, mikä tarjosi vieraille oivan mahdollisuuden.

Kärpät on päässyt viime minuuttien aikana muutaman kerran ylivoimahyökkäykseen, mutta ratkaisuyritykset olivat hieman ponnettomia.

Toinen erä ei tarjonnut kovin kummoista kiekkoviihdettä. Molempien peli oli kaukana parhaasta. Kärpät taantui avauserästä, joten kenttätapahtumat tasoittuivat. Maaleja erässä ei nähty.

Ottelua seuraa Raksilassa 5089 katsojaa.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut. Kärpät teki pelistä itselleen turhan vaikean tiputtamalla tasoa vahvan avauserän jälkeen.

–Toisessa erässä olimme vähän voimattomia, kärppähyökkääjä Jyri Junnila myönsi erätaukohaastattelussa.

Kolmas erä on alkanut yhtä tasapaksusti kuin toinen päättyi. JYP on kuitenkin nyt pelissä mukana. Erän paras maalipaikka on ollut vierailla, kun Jerry Turkulainen ja Eric Perrin karkasivat ylivoimahyökkäykseen. Laukaus meni kuitenkin lopulta ohi.

Päätöserä on puolessa välissä ja Kärpät on pulassa. JYPillä on ollut erän parhaat maalipaikat. Kärpille niitä ei itseasiassa ole juuri ollutkaan. Tasoitusmaali roikkuu ilmassa.

Ja sieltä se tasoitus myös tuli. Jerry Turkulainen laukoi ja Eric Perrin ohjasi kiekon ohi Vehviläisen.

Peliaikaa on jäljellä reilut viisi minuuttia. Jatkoaika alkaa häämöttää pikku hiljaa horisontissa.

Kärppien ykkösketju sai pitkästä aikaa pienen paineen vieraiden päätyyn. Kiekkoa toimitettiin maalin eteen, mutta kukaan ei onnistunut ohjaamaan sitä maaliin.

Peliaikaa on jäljellä enää pari minuuttia.

Ottelu eteni jatkoajalle. JYP maalivahti Eetu Laurikaiselle ei kirjattu päätöserässä yhtään torjuntaa.

Jatkoaika on käynnissä.

Kärppien Rasmus Kuparille siunaantui hyvä maalipaikka maalin eteen. Ohjaus meni kuitenkin suoraan maalivahdin syliin.

Kärpät pääsi jatkoajalla vielä vajaaksi pariksi minuutiksi ylivoimalle, kun Oscar Eklund otti pikkukakkosen. Ylivoima ei tuottanut tulosta ja edessä oli voittolaukauskilpailu.

Voittolaukauskilpailussa ratkaisun teki Aleksi Heponiemi.