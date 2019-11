Kärpät iski kuusi maalia ja kaatoi TPS:n - Jokisella ja Junttilalla kolmen tehopisteen ilta

Hyvä, että SM liigassa on jotain opittu tässä pelissä se näkyy, tilastojen mukaan 100 aivotärähdystä vuosittain, yksi erä jäljellä joten vielä voi kyllä sattua vaikka mitä, valitettavasti kolmannessa erässä tuomarilinja muuttuu sallivaksi SM liigassa.

Tänään on otettu päähän kohdistuneet iskut hyvin tarkasi pois, onhan ne hurjan näköisiä kun poikittaista tulee korkealle ja maila heiluu ylhäällä, se on jo iso edistysaskel, jolle on annettava Kiitosta.

Hurjiahan nämä luvut aivotärähdyksistä ovat, sehän on odotettavissa kun mailat nousee, siinä on haastetta SM liigassa, tänään on varmasti mukava pelata.

Taklauspeli vähenee, kun pelataan perättäisinä päivinä.