Kärpät-Ilves 3.erä: Lindsten tuhri avopaikan - Metsävainiolle kahden vuoden jatkosopimus

No nyt nähdään se laajan liigan ongelma. Lajin ykkönen ei vaan jaksa divari peleihin syttyä. Varsinkin kun takana on kovia pelejä, joihin on pitänyt latautua. Tällä Ipa pelillä kun ei ole mitään merkitystä. Se on sarjaohjelmassa. Siksi se pelataan. Eihän kukaan tuu tiistaina Ipaa katsomaan. 6-0 Kärpät on laadukkaampi porukka. Joka erässä.