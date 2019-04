Kärpät-HPK 1.erä: Kärpillä käynnistymisvaikeuksia - Oman alueen puolustuspelaaminen ei toimi

Taistelu Suomen mestaruudesta jatkuu torstaina Raksilassa, kun Kärpät ja Hämeenlinnan Pallokerho kohtaavat kolmannessa liigafinaalissa. Ennen kolmatta kohtaamista voitot ovat tasan 1-1.

Kärppien kokoonpanossa on paljon muutoksia tiistain tappiopelin jälkeen. Kokoonpanosta ovat pudonneet Oskar Osala sekä Miska Humaloja. Tuoreina miehinä mukaan hyppäävät hyökkääjä Tino Metsävainio sekä puolustaja Aleksi Mäkelä.

Päävalmentaja Mikko Manner on laittanut kaikki hyökkäysketjut uusiksi. Ykkösketjuun Radek Koblizekin paikalle nousee kakkosketjussa koko kauden pelannut Aleksi Heponiemi.

Heponiemen paikan kakkoslinjassa ottaa tehonsa viime peleissä hukannut Jussi Jokinen. Konkarihyökkääjän paikalle kolmosketjuun siirtyy Koblizek ykkösketjusta.

Nelosketjussa Metsävainio korvaa Osalan sentterinä. Pakkiparit pysyvät ennallaan – tuoreena miehenä mukaan liittyvä Mäkelä pelaa seitsemäntenä puolustajana.

HPK on tehnyt kokoonpanoonsa vain yhden muutoksen. Henri Kanninen ottaa nelosketjun laiturin paikan ensimmäisessä finaalissa Michal Kristofia teloneelta Miro Ruokoselta.

1.erä

Ottelu on alkanut. Raksilassa on jälleen paljon porukkaa. Halli on varmasti lähes loppuunmyyty.

Ottelu sai kotijoukkueen kannalta surkean alun. Kärppien kakkosketjulta karkasi irtokiekko keskialuulle, jonka seurauksena HPK:n Markus Nenonen karkasi läpiajoon. Tilanteessa kärppävahti Veini Vehviläinen olisi ehtinyt irtokiekkoon, mutta Vehviläinen ei tullut vastaan.

Tunnelma Raksilassa latistui pahasti vieraiden nopeasta avausmaalista. Kakkosketjun seuraavassa vaihdossa HPK pääsi jälleen ylivoimahyökkäykseen ja sai hyvän maalipaikan.

Oululaisten nelosketju sai kuitenkin väkevän pyörityksen HPK-päätyyn ja otetta kotijoukkueelle. Peli kuitenkin pyöri kulmissa, eikä Kärpät päässyt A-luokan maalipaikoille.

HPK sai loistavan maalipaikan ennen erän puoliväliä. Kärppäpuolustuksessa Shaun Heshka ja Teemu Kivihalme tekivät virheet mieheen ja muutamaan sekuntia myöhemmin kiekko oli kärppämaalin sisätolpassa.

Kärpät on pienessä pulassa tällä hetkellä omalla puolustusalueellaan. Hetki sitten Otto Paajanen pääsi yrittämään vapaasti maalinedestä, mutta Vehviläinen otti komean hanskatorjunnan.

Kärpät joutui erän 14 peliminuutin jälkeen alivoimalle, kun Nicklas Lasu osui maalivahti Emil Larmiin ja sai estämisestä kahden minuutin rangaistuksen. Kärpät selvitti alivoiman, mutta vain vaivoin. Kapteeni Atte Ohtamaan haparoinnin ansiosta HPK sai hyvän maalipaikan.

Erän lopulla Kärpät pääsi puolestaan ylivoimalle, kun ykkösketjun hyvän hyökkäyspään pyörityksen päätteeksi Aleksi Heponiemeä rikottiin. Hyökkäysketjujen tapaan myös ylivoimakentällisissä on muutoksia. Ykkösylivoimaa pelaa Heshka, Kupari, Lasu, Jokinen ja Leskinen.

HPK sai alivoimalla puolittaisen paikan, mutta nyt Vehviläinen tuli riskillä vastaan. Kärppäveskari veti kuitenkin pidemmän korren. Kärppien ylivoima päättyi Rasmus Kuparin jäähyyn.

Kärppien Metsävainio pääsi tasaviisikoin läpiajoon, mutta laukaus ei mennyt Larmin längistä sisään.

Kaleva seuraa ottelua Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 0-1.